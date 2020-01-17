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17.01.2020 14:02
Рубрика: Культура

Максим Матвеев рассказал о съемках в сериале "Триггер"

Текст: Мария Войнелович

В 2020 году на экраны выйдет новый сериал "Триггер", главную роль в котором сыграет Максим Матвеев. Его герой, психотерапевт Артем Стрелецкий, предпочитает работать в стиле шоковой терапии. В интервью "Вечерней Москве" Матвеев рассказал о сериале, своем герое и сложности работы психолога.

"Мой персонаж Артем - человек неоднозначный, а я люблю таких людей", - признался Матвеев.

Герой сериала сложный, ведь он пытается изменить мир. Кажется, это сделать намного проще, чем изменить собственную жизнь.

Вжиться в образ и понять всю сущность Стрелецкого Матвееву помогает консультант-психолог. Частью его практики является метод выведения пациентов из зоны комфорта различными способами.

Фото: Предоставлено СТС
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"Мой герой очень точен, бьет по болевым точкам пациентов и попадает каждый раз в десятку, вызывая тем самым у человека шок. Понять и освоить логику поступков персонажа для меня было сложнее всего", - признается Матвеев.

Актер также рассказал, что в жизни с такими людьми не встречался. Ведь использование психологических техник во благо себе является своего рода манипуляцией, а таких людей Матеев не любит. Зато его окружают люди, обладающие харизмой и заставляющие двигаться вперед к новому.

"Процесс постижения человека бесконечен. Ведь у каждого из нас свои особенные черты, качества", - заявил Матвеев.

Стал ли он лучше разбираться в людях? Актер в этом не уверен, но он знает точно, что "в силу продолжительной работы над подобной ролью у тебя появляются более широкие взгляды на многие вещи, более спокойное отношение к тем или иным человеческим проявлениям и порокам".

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