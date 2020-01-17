МИД: Санкции США не остановят "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" будет завершен, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Соединенных Штатов. Как заявили сегодня в МИД РФ, этот экспортный маршрут поставок российского газа выгоден европейцам.

"Несмотря на продолжающееся давление, "Северный поток-2" будет достроен. Трезвомыслящим европейцам выгода от создания дополнительного экспортного маршрута газа очевидна. Хотя есть и страны, готовые работать на заокеанских хозяев в ущерб интересам своих граждан", - говорится в ответе МИД РФ на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. Американские санкции в ведомстве назвали "неприкрытым вмешательством в европейские дела", имеющие цель "проталкивание дорогого американского СПГ на рынок Европы".

21 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода. В результате швейцарская Allseas, которая непосредственно занимается прокладкой труб по дну Балтийского моря, уже приостановила работу. Ранее в госдепе поставили европейским компаниям ультиматум до конца января прекратить все работы и выйти из проекта.

Видео: RT