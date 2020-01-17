Михаил Мишустин попросил и. о. министров не отступать от обязанностей

Новости

Каргинов: На "Дакаре" было важно показать преимущество российской техники 15:45
Испытания новейшего пистолета "Аспид" показали на видео 15:43
Истребители Балтфлота провели воздушные бои над морем 15:38
Открыта новая яркая комета 15:30
Сергей Карякин уже дважды поднимался на подиумы "Дакара " 15:23
Президент ФК "Торпедо": Можем доиграть сезон в спортгородке "Лужники" 15:23
Забастовщики перекрыли доступ в Лувр 15:21
Минздрав: В России зафиксирован первый случай смерти от снюса 15:19
Тарантино назвал лучшего, по его мнению, "молодого" актера Голливуда 15:17
СК начал проверку инцидента в школе, где ученик ударил преподавателя 15:17
Опубликована культурная программа Российского инвестиционного форума 15:15
Лавров сравнил расследование крушения MH17 с "делом Скрипалей" 15:05
Московские скорые оснастят портативными УЗИ-аппаратами 15:04
Видео: молниеносный прыжок спас от наезда машины 15:00
У ворот Германии: 75 лет назад Красная армия освободила Варшаву 15:00
Выросло число жертв в ДТП с 25 машинами под Краснодаром 14:54
Расшифрован геном гигантского глубоководного кальмара 14:54
В Красноярском крае шесть человек пострадали в тройном ДТП 14:52
Видео: В Пензе вылетевшая на тротуар машина едва не сбила пешеходов 14:45
Саратовского министра обвинили в причинении ущерба на 53 миллиона 14:43
ВЦИОМ: Более 80% россиян говорят о положительном впечатлении от Послания 14:42
Лавров: Хафтар и Саррадж не хотят находиться вместе в одной комнате 14:40
В СНГ 2021-й намерены объявить Годом архитектуры и градостроительства 14:37
В МИД предупредили об ответных мерах за преследование российских СМИ за рубежом 14:35
Леонид Федун раскрыл детали процесса передачи ФК "Спартак" болельщикам 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
17.01.2020 14:24
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин попросил и. о. министров не отступать от обязанностей

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин попросил исполняющих обязанности министров даже в короткий переходный период сосредоточиться на исполнении Послания президента. Дальнейшую работу правительства он пообещал обсудить с новым составом в ближайшее время после его объявления.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В пятницу утром назначенный накануне премьер приехал в Дом правительства, где первым делом встретился со своим предшественником, заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. В течение часа они общались один на один в рабочем кабинете председателя правительства, а затем встретились с министрами, которые после отставки продолжают исполнять свои обязанности до назначения главой государства нового состава кабмина.

Дмитрий Медведев поблагодарил бывших подчиненных за годы совместной работы. Все они, подчеркнул он, старались выполнять задачи, поставленные президентом и правительством. "Скажу прямо - многое получилось, что-то не получилось. Так не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны, - заявил замглавы Совбеза. - Каждый из вас трудился на своем посту исключительно добросовестно. Я искренне хочу вас поблагодарить за службу Отечеству и работу в правительстве Российской Федерации".

Медведев выразил уверенность, что в период исполнения министрами обязанностей работа кабмина будет идти надлежащим образом, "как это и должно быть в таких ситуациях". "Они естественны для любой страны, они не являются чем-то особенным. Они знаменуют просто те или иные перемены, которые происходят в стране", - подчеркнул экс-премьер.

Фото: РИА Новости
Названы семь достижений ФНС под руководством Михаила Мишустина

Он пожелал новому правительству и его руководителю максимальных успехов в достижении поставленных целей. "Работа в правительстве - один из самых сложных видов деятельности, - считает Дмитрий Медведев. - Эта работа требует максимальной отдачи. Она всегда очень критично оценивается людьми, но она исключительно важна".

Действующий глава кабмина попросил и. о. министров не отступать от своих обязанностей. "В ближайшее время, после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета, мы встретимся и все расскажем, - заявил Михаил Мишустин. - Самое главное на сегодняшний момент - это сосредоточиться на исполнении Послания президента".

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Формирование нового правительства России РГ-Видео

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Лавров сравнил расследование крушения MH17 с "делом Скрипалей"
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
В МИД предупредили об ответных мерах за преследование российских СМИ за рубежом
Синоптики рассказали о температуре в крещенскую ночь