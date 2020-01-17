Михаил Мишустин попросил и. о. министров не отступать от обязанностей

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил исполняющих обязанности министров даже в короткий переходный период сосредоточиться на исполнении Послания президента. Дальнейшую работу правительства он пообещал обсудить с новым составом в ближайшее время после его объявления.

В пятницу утром назначенный накануне премьер приехал в Дом правительства, где первым делом встретился со своим предшественником, заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. В течение часа они общались один на один в рабочем кабинете председателя правительства, а затем встретились с министрами, которые после отставки продолжают исполнять свои обязанности до назначения главой государства нового состава кабмина.

Дмитрий Медведев поблагодарил бывших подчиненных за годы совместной работы. Все они, подчеркнул он, старались выполнять задачи, поставленные президентом и правительством. "Скажу прямо - многое получилось, что-то не получилось. Так не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны, - заявил замглавы Совбеза. - Каждый из вас трудился на своем посту исключительно добросовестно. Я искренне хочу вас поблагодарить за службу Отечеству и работу в правительстве Российской Федерации".

Медведев выразил уверенность, что в период исполнения министрами обязанностей работа кабмина будет идти надлежащим образом, "как это и должно быть в таких ситуациях". "Они естественны для любой страны, они не являются чем-то особенным. Они знаменуют просто те или иные перемены, которые происходят в стране", - подчеркнул экс-премьер.

Он пожелал новому правительству и его руководителю максимальных успехов в достижении поставленных целей. "Работа в правительстве - один из самых сложных видов деятельности, - считает Дмитрий Медведев. - Эта работа требует максимальной отдачи. Она всегда очень критично оценивается людьми, но она исключительно важна".

Действующий глава кабмина попросил и. о. министров не отступать от своих обязанностей. "В ближайшее время, после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета, мы встретимся и все расскажем, - заявил Михаил Мишустин. - Самое главное на сегодняшний момент - это сосредоточиться на исполнении Послания президента".