Минобороны РФ рассекретило данные о Варшавском восстании 1944 года

Министерство обороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских войск. В опубликованных на сайте военного ведомства архивных документах фигурируют показания участников событий Варшавского восстания, которое произошло в сентябре 1944 года.

Согласно архивам, организатором Варшавского восстания была Армия Крайова - подпольная организация, которая курировалась польским эмигрантским правительством из Лондона. В основу восстания она ставила политические цели и не учитывала положение на советско-германском фронте и ограниченные возможности частей Красной Армии, которые с тяжелыми боями подходили к городу.

Несмотря на неблагоприятные условия, советские войска пытались помочь польским повстанцам. В частности, командование Красной Армии поддерживало Варшаву поставками оружия, продовольствия, горючего, также предоставлялись разведданные.

Рассекреченные документы показывают, что провал Варшавского восстания вызван, в том числе, намеренными ошибками и просчетами, которые допустили его организаторы. В частности, в архивах есть свидетельства одного из разведчиков штаба фронта, который был отправлен в Варшаву для поддержания связи с Красной Армией.

Он рассказал, что руководство восстания намеренно не проводило наступательные действия. Так, в Варшаве не были взяты под контроль стратегические объекты и не возводились фортификационные сооружения. Руководство Армии Крайовой даже не пыталось объединить национальные отряды польских партизанских организаций и мешало их боевым операциям, взаимодействие с командованием Красной Армией нередко саботировалось. В итоге Варшавское восстание потерпело неудачу и немецкое командование устроило в городе тотальный террор. А освобождена столица была советскими войсками спустя четыре месяца - 17 января 1945 года.

В документах Минобороны рассказывается, о том какими масштабными и кровопролитными были бои за город. В частности, в архивных данных перечисляются отличившиеся в боях за Варшаву соединения и части, список которых растянулся на целую страницу Приказа Верховного Главнокомандующего.

Фотографии из архива Минобороны, представленные на сайте, показывают, насколько мощной была оборона фашистов. Кроме того из документов о награждении можно понять о самоотверженности, героизме и отваге советских бойцов, освобождавших Варшаву.

17 января 1945 года в ходе Висло-Одерской операции войска 1-го Белорусского фронта совместно с 1-й армией Войска Польского освободили Варшаву. Фото: РИА Новости

Так, в представлении на награждение капитана Николая Акиншина, который командовал стрелковым батальоном, говорится, что офицер со своими бойцами прорвал эшелонированную оборону немцев, занял четыре траншеи, уничтожив при этом 150 гитлеровцев. Кроме того, батальон захватил три тяжелых миномета, восемь орудий и прочую технику. В наградном листе указывается, что Акиншин в бою был трижды ранен, однако, не покидал поля боя, пока контратаки противника не были отбиты. Офицер удостоен звания Герой Советского Союза.

Архивные документы показывают и то, как встречали советских воинов-освободителей в Польше. Например, в одном из донесений говорится, что "Красную Армию и войско Польское люди встречают восторженно, часами стоят на улицах и площадях, горячо приветствуют проходящие войска".

На интернет-портале Минобороны РФ также размещены рассекреченные документы о зверствах фашистов в Польше. В частности, там приводятся данные из допроса немецкого военнопленного ефрейтора Веймана, который был очевидцем немецких погромов в Варшавском гетто.

Вейман рассказал о том, что снабжение продовольствием в гетто было настолько ничтожным, что тысячи евреев очень скоро начали умирать с голоду. "Но этого казалось недостаточным, поэтому каждые восемь недель они устраивали облавы, вывозили евреев в товарных вагонах в лес, там заставляли раздеться догола и расстреливали тысячами человек", - отмечал ефрейтор на допросе.

Также в архивных документах можно найти данные о том, что в Польше нацисты создали несколько концлагерей, где, в том числе, находились англичане и американцы. Так, корреспондент армейской газеты "За Родину" писал, что наряду с евреями, цыганами, поляками и другими в "душегубках" концлагеря Треблинка умертвили не менее 500 англичан и американцев. "Из рассказов ясно, что в июле 1942 года немцы приказали всем англичанам и американцам собраться в Варшаве на тюремную площадь для обмена военнопленными, однако их отвезли в лагерь, куда ранее были свезены все евреи, и они были наравне с тысячами других немедленно направлены в т.н. баню, где и умерщвлены".

Также в рассекреченных документах рассказывается о том, что отряды Армии Крайовой, вели террористическую деятельность в тылу Красной Армии как в Польше, так и Белоруссии и Литве в 1944-1945 годах.

Так, в донесениях говорится, что руководство Армии Крайовой в занятых советскими войсками районах еще до начала боев за Варшаву начало организацию подпольной работы, для того чтобы дезорганизовать местные органы управления и начать подготовку к силовому захвату власти. А уже в мае 1945 года ячейки Армии Крайовой развернули террор против военнослужащих Красной Армии и местного населения.