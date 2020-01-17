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17.01.2020 15:19
Рубрика: Общество

Минздрав: В России зафиксирован первый случай смерти от снюса

Текст: Ольга Игнатова

Первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей зарегистрирован в России. Об этом, как передает РИА Новости, журналистам рассказал главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

По его словам, из-за потребления конфет и жвачек, содержащих никотин, стало возрастать количество психозов. Зарегистрирован и случай смерти после употребления никотиносодержащей продукции.

Фото: iStock
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Напомним, что запрет на продажу сосательного табака (снюса) действует в России с 2016 года, однако вскоре в свободной продаже появились жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси.

23 декабря Совет Федерации попросил правительство принять постановление о запрете продажи никотиносодержащих нетабачных изделий. Роспотребнадзор начал оперативно изымать "конфеты" с никотином из продажи. Глава ведомства Анна Попова отметила, что летальной является доза в пять-шесть таких конфет, если вес человека не превышает 40 кг.

Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, явившийся инициатором проверок торговли на предмет выявления никотинсодержащих изделий, также сообщил "Российской газете", что готовятся поправки в законодательство, которые приравняют продукцию с содержанием никотина к табачной. Соответственно, на нее будут распространяться все те же запреты, что сейчас действуют на продажу и потребление сигарет и табака. В частности, нельзя будет продавать такую продукцию несовершеннолетним.

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