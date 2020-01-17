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Модель Ксения Пунтус прояснила обстоятельства своего падения из окна

Новости
    17.01.2020, 16:20
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/k_ksusha Фото: instagram.com/k_ksusha
Фото: instagram.com/k_ksusha

21-летняя российская модель и немного актриса Ксения Пунтус, всю неделю бывшая в центре внимания СМИ после своего загадочного падения из окна элитного дома в центре Москвы, прояснила ситуацию.

Пунтус объявила инцидент, в результате которого она получила тяжелые травмы и временную потерю памяти, "нелепой случайностью". И опровергнула звучавшие в периодике предположения криминального свойства.

"Спешу вас огорчить, писатели, фантасты, что запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было (научно доказано, врачебно подтверждено и т.д., и т.п.), ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму", - развеивает гипотезы конспирологов Ксения в своем Instagram.

Заверяя: "Также речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес". Поскольку ее бойфренд, спавший в квартире в момент инцидента, - "чудеснейший человек" с которым они "гуляли по музеям", который дарил девушке книги "и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами". При этом имея плохое зрение, кстати.

Так что "весь инцидент - нелепая случайность, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь", - подытоживает Пунтус.

Далее благодаря всех неравнодушных за поддержку.

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