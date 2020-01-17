На Гайдаровском форуме обсудили тенденции глобальной экономики

В работе XI Гайдаровского форума во второй день приняли участие и.о. первого вице-премьера РФ, министра финансов Антон Силуанов, президент Франции в 2007-2012 годах Николя Саркози, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, и.о. министра науки и высшего образования Михаил Котюков и другие. Сегодня состоялись 34 экспертные сессии, где обсуждались вызовы нового десятилетия в области финансов, налоговой системы, образования и климата.

Важным событием стала встреча Антона Силуанова с международными экспертами форума. "Мы обсудили тенденции глобальной экономики, что препятствует развитию и как соотносятся экономики развитых и развивающихся стран", - рассказал Силуанов. Участники совещания не обошли вниманием и другие глобальные вызовы: изменения климата, проблемы демографии.

Ключевые темы сегодняшней геополитической повестки обсудили в формате открытого диалога ректор РАНХиГС Владимир Мау и президент Франции в 2007-2012 годах Николя Саркози. Рассуждая о будущем Европы, французский политик заявил, что "глубоко верит" в социальное, экономическое и политическое будущее континента, но считает, что "Европ будет несколько": "Будет Европа Европ, если можно так сказать. Будут Европа ЕС, шенгенская Европа, которой предстоит решить проблему миграции, и будет европейское сотрудничество, которое решит проблему обороны". Успехи нашей страны он связывает с открытостью новым технологиям."Россия снова стала сверхдержавой, и это заслуга Президента Владимира Путина", - подчеркнул Саркози.

Владимир Мау отметил, что Россию и Францию всегда связывали взаимные позитивные эмоции, а это больше, чем дипломатические отношения: "В периоды глобальных геополитических кризисов двусторонние российско-французские отношения всегда были фактором, тормозящим негативные процессы. Так было и в 2008 году, когда Францией руководил Николя Саркози, и позже".

Развитие индивидуальных образовательных траекторий, рекомендованное президентом России в Послании, обсудили в рамках дискуссии "Цифровая революция в образовании и новые технологии обучения", ключевым участником которой стал и. о. министра науки и высшего образования России Михаил Котюков. Он отметил, что российское образование подтвердило свою конкурентоспособность на международной арене: "50 российских вузов уже в числе лучших университетов мира. И что важно, половина из них - не столичные".

Глава Сбербанка Герман Греф на сессии "Доверие как фактор и инструмент экономического развития" высказал мнение, что главным в любом правительстве должен быть министр образования: "Не министр финансов, не министр экономики, а министр образования. Причем не высшего, а среднего образования, потому что он закладывает основы культурного кода".

Старший научный сотрудник Института глобальных отношений Йельского университета Стивен Роуч представил свою книгу "Несбалансированные. Созависимость Америки и Китая", а глава Федерального казначейства Роман Артюхин рассказал о новых книгах серии "Министры финансов России", которые вышли в издательстве Президентской Академии.

В финале дня с журналистами пообщался член оргкомитета Гайдаровского форума Алексей Кудрин. "Каждый год мы задумываем много дискуссий по самым актуальным вопросам. Считаю очень позитивным, что в этот раз приехало много иностранных участников: министры, бывшие премьеры, крупнейшие ученые, бывшие сотрудники Мирового банка, МВФ, которые сегодня являются известными экспертами в своей области. То есть это полноценный серьезный форум", - отметил председатель Счетной палаты.

Организаторы ХI Гайдаровского форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.