Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир

Японские медики рассказали, что сбросить лишний вес поможет правильное и регулярное употребление обычной питьевой воды. В частности, специалисты рекомендуют сразу после пробуждения вместо кофе или чая выпивать стакан воды комнатной температуры.

При этом чистить зубы надо уже после приема жидкости. Примерно через 45 минут после этого следует позавтракать - причем, стоит учитывать, что питье воды снижает чувство голода, и вы можете насытиться меньшей порцией еды, чем обычно.

В течение двух часов после завтрака, согласно данным Японской медицинской ассоциации (JMA), рекомендуется ничего не есть.

При регулярном употреблении воды натощак и сбалансированном питании в течение дня (без переедания) лишний вес постепенно уходит. Кроме того, уже через месяц может нормализоваться кровяное давление и сахар в крови, пообещали эксперты.

Также вода натощак выводит из организма скопившиеся за ночь токсины, активирует метаболизм и работу кишечника, защищает от изжоги, передает Focus.de.