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Названы приложения, быстро разряжающие батарею смартфонов

Текст:   Виктория Чернышева
17.01.2020,  
15:03
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исследователи компании Bitdefender обнаружили 17 приложений Google Play, которые после установки скрывают свое присутствие на устройстве пользователя, а затем постоянно отображают агрессивную рекламу. 

Программы не являются вредоносными, однако тактика, которую они используют, ассоциируется с вирусным ПО. Кроме этого, многие пользователи пожаловались, что приложения быстро сажали батарею их мобильных устройств.

Одна из тактик,  которую выявили специалисты по кибербезопасности - то, что в течение первых 48 часов в приложениях показывается небольшое количество рекламы. Это позволяло спрятаться от проверок Google. Однако после этого число всплывающих баннеров начинало зашкаливать. При этом объявления показывались через случайные промежутки времени.

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В одном из приложений - гоночном симуляторе - реклама мешала пользователю нормально играть. По своей сути программа выглядеоа как обычные гонки, однако ее основная цель - агрессивное отображение рекламы.

В других приложениях запросы к рекламным веб-сайтам содержали конфиденциальную информацию о пользователе - модель телефона, IMEI, IP-адрес, MAC-адрес и информацию о местоположении.

Как уточняют эксперты, общее количество загрузок таких программ превысило 550 000. Информация уже передана в Google Play. Полный список подозрительных приложений опубликован на сайте Bitdefender.

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