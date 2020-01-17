Не менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке

Издание Defense One назвало число раненых американских военных, которые пострадали при обстреле баз США Ираном. С подозрением на черепно-мозговые травмы были госпитализированы 11 человек.

Пострадавшие были эвакуированы в американские военные госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии. Все военнослужащие, находившиеся вблизи места взрыва, проходят обследование на наличие травм.

Первый удар по американской базе в Ираке Аль-Асад иранские военные нанесли восьмого января в 01:34. После 15-минутной паузы обстрел возобновился и в течение следующих двух часов последовали еще два залпа ракет. Иран использовал новые и достаточно сложные ракеты Fateh-313 и Qiam. Атака стала местью за убийство генерала Касема Сулеймани.