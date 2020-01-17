Новейшие зенитные самоходки турецкого производства замечены в Ливии

Турция перебросила в Ливию зенитные самоходные установки Korkut. Об этом свидетельствуют появившиеся в Сети видеокадры, которые, как утверждается, сделаны в районе морского порта в Триполи. На них видно, как проводится транспортировка одной такой ЗСУ, входящей в комплекс противовоздушной обороны.

#طرابلس #ليبيا



استمرار وصول الدعم العسكري التركي للحشد الميليشياوي العثماني .



فيديو من أمام ميناء طرابلس البحري وتحت حماية ميليشيات الردع .. pic.twitter.com/8BmkPEReok — ابن ليبيا السرتاوي🇱🇾🇱🇾 (@MstrMax11) January 16, 2020

Korkut начали поступать в войска недавно - в 2017 году. Они выполнены на шасси выпускаемого в Турции плавающего бронетранспортера ACV-30.

В качестве вооружения применяется установленная в закрытой вращающейся башне спаренная 35-мм пушка со скорострельностью 1100 выстрелов в минуту.

Совершенная система управления огнем состоит из радиолокационной станции и оптико-электронного оборудования с телевизионными и тепловизионными камерами.

Имеется также специальная машина управления, установленная на ней РЛС способна обнаруживать различные воздушные объекты на расстоянии в 70 км.

Все это позволяет эффективно уничтожать самолеты и вертолеты различных типов, а также крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Против сил поддерживаемого Турцией "Правительства национального единства" сейчас активно применяются доставленные из ОАЭ китайские БПЛА Wing Loong II. Поэтому неудивительно, что было принято решение об усилении ПВО.

В июне прошлого года стало известно о прибытии в Ливию из Объединенных Арабских Эмиратов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", которые, в свою очередь, прикрывают войска фельдмаршала Хафтара.