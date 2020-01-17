В мире
17.01.2020 14:10
Текст: Юрий Сизов

Новым генеральным секретарем НОК Беларуси назначена Полина Головина

Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
БЕЛТА

Предстоящие летом этого года Олимпийские игры в Токио формально могли стать поводом и для назначения нового руководителя белорусского Олимпийского комитета, не исключают местные наблюдатели. Это стало известным после того, как 17 января на заседании Исполкома организации по представлению главы государства и президента НОК РБ Беларуси генеральным секретарем Национального олимпийского комитета была утверждена Полина Головина. Последние четыре года она возглавляла федерацию парусного спорта республики.

Фото: Владимир Шлапак
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Головина, уточняет БЕЛТА, сменила на этом посту Георгия Катулина, который руководил национальным комитетом с 2017 года. Правда, как отметил сегодня на заседании первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко, бывший генсек организации и далее будет активно участвовать в деятельности НОК, передавая свой опыт. По словам самой Полины Головиной, в ее новой работе важно сохранить наработки и достижения, которые есть у республиканского олимпийского комитета. "Со своей стороны приложу усилия, чтобы привнести современные тенденции в развитие олимпийского движения", - заявила она на заседании Исполкома.

Основными функциями генерального секретаря НОК РБ, уточняют местные источники, являются обеспечение его взаимодействие с МОК, Ассоциацией национальных комитетов, спортивными федерациями и иными организациями движения.

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