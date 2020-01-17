Новым генеральным секретарем НОК Беларуси назначена Полина Головина

Предстоящие летом этого года Олимпийские игры в Токио формально могли стать поводом и для назначения нового руководителя белорусского Олимпийского комитета, не исключают местные наблюдатели. Это стало известным после того, как 17 января на заседании Исполкома организации по представлению главы государства и президента НОК РБ Беларуси генеральным секретарем Национального олимпийского комитета была утверждена Полина Головина. Последние четыре года она возглавляла федерацию парусного спорта республики.

Головина, уточняет БЕЛТА, сменила на этом посту Георгия Катулина, который руководил национальным комитетом с 2017 года. Правда, как отметил сегодня на заседании первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко, бывший генсек организации и далее будет активно участвовать в деятельности НОК, передавая свой опыт. По словам самой Полины Головиной, в ее новой работе важно сохранить наработки и достижения, которые есть у республиканского олимпийского комитета. "Со своей стороны приложу усилия, чтобы привнести современные тенденции в развитие олимпийского движения", - заявила она на заседании Исполкома.

Основными функциями генерального секретаря НОК РБ, уточняют местные источники, являются обеспечение его взаимодействие с МОК, Ассоциацией национальных комитетов, спортивными федерациями и иными организациями движения.