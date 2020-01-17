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14.01.2020 19:50
Рубрика: Власть

Предложено освободить

Проект амнистии поступил в профильный комитет Госдумы
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8059)
Проект постановления Госдумы "Об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" во вторник поступил в профильный комитет нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Документом предлагается освободить из мест лишения свободы или прекратить уголовное преследование граждан некоторых категорий, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Речь идет о несовершеннолетних преступниках, участниках боевых действий, обладателях госнаград, женщинах, имеющих несовершеннолетних детей, беременных и некоторых других категориях осужденных и обвиняемых.

Фото: Куксин Сергей/РГ
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Проект постановления об амнистии "Российской газете" прокомментировал председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников:

- Проект только внесен, мы его сейчас анализируем, конечно. Хочу отметить, что мы в принципе за амнистии, но за то, чтобы они были проработаны. Проработка нужна, чтобы понимать, какие будут последствия, сколько человек будет выпущено, как это скажется на состоянии преступности. В общем вот эти все аспекты нужно проанализировать - и не только среди депутатов, но и в правоохранительных ведомствах и с привлечением специалистов от науки. Пока таких данных нет.

Требуется детальная проработка проекта, и амнистия не должна повторять нормы предыдущей

Павел Крашенинников добавил, что всегда выступает против того, чтобы амнистия объявлялась по одним и тем же статьям Уголовного кодекса:

- Получается странная ситуация - правоохранительная машина работает, потом суд выносит решение, а затем амнистируем. И когда такое периодически повторяется, это не способствует борьбе с преступностью. Честнее, может, декриминализировать эти статьи. А так эта вся история достаточно затратная, бьет по семьям, по конкретным людям. В общем мое такое мнение - прежде чем амнистию делать, нужна всесторонняя проработка, и каждая последующая амнистия не должна повторять нормы предыдущей.

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Напомним, предыдущая амнистия была объявлена в 2015 году, к 70-летию Победы. По данным ФСИН, на момент окончания действия амнистии из учреждений уголовно-исполнительной системы освободили 231 558 человек. При этом текст того постановления Госдумы об амнистии очень схож с нынешним, по многим пунктам дословно.

Свежий проект подготовил и в понедельник внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Применение амнистии предусматривается к достаточно ограниченному кругу лиц, указывается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что на амнистию могут рассчитывать участники боевых действий, воины-интернационалисты, участники контртеррористической операции на Северном Кавказе и граждане, имеющие госнаграды СССР или РФ.

Также амнистия может коснуться ликвидаторов аварии в Чернобыле и на производственном объединении "Маяк", матерей несовершеннолетних и детей-инвалидов, отцов-одиночек, женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет, инвалидов.

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