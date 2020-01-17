Пять любимых песен Игоря Николаева

17 января свой 60-й день рождения отмечает советский и российский певец, композитор и музыкант Игорь Николаев. Песни артиста на слуху как в России, так и за рубежом. В честь юбилея исполнителя "Российская газета" вспомнила несколько самых известных его композиций.

1. "Такси, такси"

Один из самых популярных совместных альбомов Наташи Королевой и Игоря Николаева "Дельфин и русалка" вышел в 1992 году. Нельзя не отметить в нем песню про такси, любимую многими поклонниками артиста. После выхода альбома, композиция моментально возглавила музыкальные хит-парады.

2. "Незнакомка"

Песня про загадочную незнакомку, приходящую во сне, тоже можно отнести к настоящим хитам исполнителя. "Незнакомка" вышла в 2001 году в альбоме "Самая родная" и покорила сердца слушателей. Редко какие концерты артиста обходятся без этой композиции о тайной любви и нежности.

3. "Миражи"

Говоря о нестандартной и "сложной" любви нельзя не упомянуть "Миражи". Эта песня не внушает веру в шекспировское чувство, а показывает "колючую" сторону отношений.

4. "Выпьем за любовь"

За праздничным столом не бывает лучше тоста, чем "за любовь". Песня Игоря Николаева тут не может остаться незамеченной. "Выпьем за любовь и уже не надо лишних слов" - сложно не согласиться с исполнителем!

5. "Поздравляю!"

Если вдруг и есть человек, не знакомый с творчеством Игоря Николаева, то не в этом случае. Слова из песни "Поздравляю!" воспроизводятся просто "автоматически". Сегодня так и хочется процитировать: "И я сказал: "Поздравляю, И счастья тебе желаю, я счастья тебе желаю".