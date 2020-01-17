Почему премьер Украины написал прошение об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал президенту страны Владимиру Зеленскому прошение об отставке, причиной чему стал громкий политический скандал. О своем решении политик написал на своей странице в Facebook. В офисе главы государства уже обещали рассмотреть его заявление.

Большую часть своей публикации Гончарук посвятил отчету о достигнутых успехах и только в конце озвучил причины желания покинуть пост. "В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда не уважаем президента, который является нашим политическим лидером", - написал он.

Напомним, с чего все началось. Черная кошка пробежала между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком после того, как в среду и четверг в YouTube были опубликованы три аудиофайла, где глава правительства и представители финансового блока скептически оценивали интеллектуальные способности президента и обсуждали, как объяснить ему пугающие тенденции в экономике.

Встреча, на которой велись крамольные разговоры, прошла 16 декабря в кабинете министров, и на ней помимо Гончарука присутствовали министры финансов и экономики, глава Нацбанка, их заместители - всего восемь человек. Целью собрания, как следует из записи, была выработка тезисов, которые они вместе должны озвучить Зеленскому в ответ на его беспокойство из-за двух миллиардов долларов бюджетного дефицита в прошлом году и возводимой экономическим блоком пирамиды облигаций внутреннего займа (ОВГЗ), что обернулось аномальным укреплением национальной валюты (избыток доллара на украинском рынке вызван приходом иностранных спекулянтов, скупающих высокодоходные ОВГЗ за гривну - Прим. ред.).

О президенте в ходе этого совещания премьер отзывался безо всякого уважения. "У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов... У него нет в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично", - объяснил суть проблемы Гончарук, тут же признавшийся, что и сам "полный профан в экономике", и потому требует коллегиального совета. По его словам, без разъяснительной работы у Зеленского в голове "так и будет пустое место и туман". И тут же предложил объяснить ему укрепление гривны тем, что перед выборами ее "слишком раскачивали", а теперь при таком сильном президенте как Зеленский и национальная валюта становится сильной.

Примерно 18 минут обнародованных записей позволяют сделать следующие выводы. Экономический блок украинского правительства вместе с премьером обманывает президента и население, не воспринимает Зеленского всерьез, полностью отдает себе отчет во вредоносности своих действий, не питает иллюзий о перспективах украинской экономики. Так, в ходе беседы Гончарук в шутку сказал о себе и присутствующих: "Соросята ухандокали экономику". Полная профессиональная непригодность обитателей правительственного квартала, что усиливается обедненной лексикой, следует из скандальной записи.

Примечательно, что все присутствующие говорили на русском языке, а Гончарук предлагал в качестве примера полезности ревальвации гривны рассказать Зеленскому, что благодаря этому новогоднее оливье не подорожает. Как раз в эти дни в местных СМИ шла кампания по "декоммунизации" салата, и оба нюанса вкупе вызвали возмущение у националистов и вал шуток по поводу этой нездоровой реакции в социальных сетях. И лишь немногие отметили самую удручающую деталь: правительство Украины не мыслит категориями общественной пользы, не обсуждает пути выхода из кризиса, не ищет драйверы для запуска экономики, а во всех своих действиях руководствуется исключительно логикой пиара, и единственное, что их волнует, как обмануть президента и украинцев, не понеся за это ответственности.

Обнародование записи вызвало грандиозный скандал - ведь удар был нанесен не только по имиджу правительства, но и президента. Гончаруку даже пришлось отменить вечерний "час правительства" в парламенте: в среду он развернулся практически у дверей Рады и поехал объясняться с Зеленским. Итоги разговора официально не комментируются, но многочисленные инсайдеры говорят, что отношения между премьером и президентом испорчены безнадежно.

Самое забавное, что даже в своем заявлении об отставке Гончарук тоже проявил себя профаном, на этот раз как дипломированный юрист: прошение об отставке по конституции Украины подается в Верховную раду и только потом, после принятия или отклонения, передает его президенту.

Как полагают украинские эксперты, вероятность того, что Гончарук все-таки уйдет, невелика. Готовность отправиться в отставку они воспринимают как формальное покаяние перед главой государства, попытку извиниться и исправить ситуацию. Дело в том, что как бы ни был обижен на Гончарука Зеленский, уволить его сейчас своим указом он не может. До октября кабинет Гончарука имеет иммунитет от вотума недоверия (в течение года после принятия программы правительства Верховная рада и президент не имеют права ставить вопрос об отставке - Прим. ред.). Здесь возможен только уход по собственному желанию. К тому же Гончарук, строго говоря, не воспринимается членом "команды Зе". Он ставленник МВФ и западного финансового капитала, и ему поручались конкретные задачи: распродажа госимущества, открытие рынка земли и прочее, которые он еще не выполнил.

Поэтому в Киеве предсказывают, что Гончарук сохранит свой пост, став "хромой уткой", но серьезные перестановки в самом кабинете министров возможны. Местные источники уже называют ряд министерств и ведомств, где возможна ротация руководителей. Так, на выход активно подталкивают участника скандальной встречи министра экономики Тимофея Милованова.