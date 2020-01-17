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17.01.2020 18:06
Рубрика: В мире

Посол: Варшава пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру

Текст: Владимир Шилов

Рассекреченные архивные документы Минобороны РФ об освобождении советскими войсками Варшавы спровоцировали новый виток дипломатического противостояния между Россией и Польшей. В пятницу стороны в очередной раз обменялись обвинениями в попытках исказить исторические факты.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В Варшаве раскритиковали публикацию документов, согласно которым поддерживаемая Великобританией Армия Крайовой уничтожила оставшихся в городе украинцев и евреев, а спасавшихся из немецкого плена советских офицеров насильно удерживали как заложников.

"Это попытка переписать историю, - отметил замглавы польского внешнеполитического ведомства Павел Яблоньский. - Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат". Его слова приводит Польское агентство печати.

В свою очередь, посол РФ в Польше Сергей Андреев в интервью РИА Новости отметил, что Варшава "постоянно пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру". По словам российского дипломата, дата освобождения столицы государства заслуживает того, чтобы ее отмечать на государственном уровне.

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