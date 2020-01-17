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17.01.2020 21:21
Рубрика: Власть

Постпред при ООН: ЕС может развалить сделку по ядерной программе Ирана

Текст: Владимир Шилов

Необдуманные действия Великобритании, Германии и Франции могут привести к развалу действующего Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такое мнение высказал постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова приводит агентство ТАСС.

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Фото: AP Photo/Vahid Salemi
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Российский дипломат назвал "неудачным решением" возможный запуск механизма разрешения споров по иранской ядерной сделке. "Это очень опасный шаг, который может привести к неконтролируемому процессу развала соглашения", - констатировал Небензя.

"Шестерка" (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция) и Иран объявили о достижении СВПД в 2015 году. Спустя три года Вашингтон в одностороннем порядке объявил о выходе из данного договора и ввел в отношении Ирана свыше 90 мер ограничительного характера. В Вашингтоне упрекнули Тегеран в том, что он использовал соглашение для усиления влияния на Ближнем Востоке.

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