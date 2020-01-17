Постпред при ООН: ЕС может развалить сделку по ядерной программе Ирана

Необдуманные действия Великобритании, Германии и Франции могут привести к развалу действующего Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такое мнение высказал постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова приводит агентство ТАСС.

Российский дипломат назвал "неудачным решением" возможный запуск механизма разрешения споров по иранской ядерной сделке. "Это очень опасный шаг, который может привести к неконтролируемому процессу развала соглашения", - констатировал Небензя.

"Шестерка" (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция) и Иран объявили о достижении СВПД в 2015 году. Спустя три года Вашингтон в одностороннем порядке объявил о выходе из данного договора и ввел в отношении Ирана свыше 90 мер ограничительного характера. В Вашингтоне упрекнули Тегеран в том, что он использовал соглашение для усиления влияния на Ближнем Востоке.