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17.01.2020 00:55
Рубрика: В мире

Пострадавшие от пожаров австралийские штаты затопило

На три австралийских штата (Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс) обрушились ливни с грозами. В пригороде Мельбурна таких сильных дождей не было последние 8 лет, отметили синоптики.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: австралийцы на машине вывозят коал из зоны пожаров

Согласно прогнозу, к началу следующей недели на юго-востоке Австралии выпадет более 100 мм осадков. Это должно улучшить ситуацию в регионах, с октября прошлого года страдающих от небывалых пожаров. "Новость о дождях прекрасна, однако не стоит питать иллюзий, что осадки положат конец засухе", - заявили местные власти.

Как пишет газета The Sidney Morning Herald, минувший год стал самым жарким за все время наблюдений в Австралии. А в октябре начались природные пожары, борьбу с которыми осложняют сильный ветер и аномально высокая температура воздуха.

В мире Океания Австралия Лесные пожары в Австралии

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