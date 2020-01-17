Привет, Наташа, люблю: названы самые популярные в мире пароли

Аналитики компании DeviceLock провели исследование утекших паролей. Учитывалось около 4,9 млрд уникальных пар логин/пароль (брались только те пары, где в качестве логина использовался адрес электронной почты).

Аналитики использовали данные различных сообществ, которые занимающиеся восстановлением паролей из хешей, а также теневых форумов, поставляющих в открытый доступ выкладываются массовые утечки расшифрованных (восстановленных) и хешированных паролей.

Топ-10 самых популярных в мире паролей в итоге выглядит так:

1. 123456

2. 123456789

3. qwerty

4. 12345

5. password

6. 12345678

7. qwerty123

8. 1q2w3e

9. 111111

10. 1234567890

Среди паролей, содержащих только буквы, хитовыми оказались:

1. qwerty

2. password

3. qwertyuiop

4. qwert

5. iloveyou

6. zxcvbnm

7. unknown

8. qazwsx

9. dragon

10. monkey

А вот десятка самых распространенных кириллических паролей.

1. пароль

2. йцукен

3. я

4. любовь

5. привет

6. наташа

7. люблю

8. максим

9. андрей

10. солнышко

И наконец Топ-10 паролей, содержащих буквы, цифры и спецсимволы:

1. Aa123456.

2.)4ever

3. 1qaz@WSX

4. P@ssw0rd

5. p@ssw0rd

6. 123456QQAqqa_

7. 1qaz!QAZ

8. Spiritwear_2004

9. wowecarts@123

10. film@123

Эксперты отмечают, что существенных изменений по сравнению с прошлым годом, увы, не произошло. Это означает, что пользователи по-прежнему защищают свои конфиденциальные данные паролями, которые очень легко взломать.