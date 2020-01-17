Привет, Наташа, люблю: названы самые популярные в мире пароли

Аналитики компании DeviceLock провели исследование утекших паролей. Учитывалось около 4,9 млрд уникальных пар логин/пароль (брались только те пары, где в качестве логина использовался адрес электронной почты).
Аналитики использовали данные различных сообществ, которые занимающиеся восстановлением паролей из хешей, а также теневых форумов, поставляющих в открытый доступ выкладываются массовые утечки расшифрованных (восстановленных) и хешированных паролей.
Топ-10 самых популярных в мире паролей в итоге выглядит так:
1. 123456
2. 123456789
3. qwerty
4. 12345
5. password
6. 12345678
7. qwerty123
8. 1q2w3e
9. 111111
10. 1234567890
Среди паролей, содержащих только буквы, хитовыми оказались:
1. qwerty
2. password
3. qwertyuiop
4. qwert
5. iloveyou
6. zxcvbnm
7. unknown
8. qazwsx
9. dragon
10. monkey
А вот десятка самых распространенных кириллических паролей.
1. пароль
2. йцукен
3. я
4. любовь
5. привет
6. наташа
7. люблю
8. максим
9. андрей
10. солнышко
И наконец Топ-10 паролей, содержащих буквы, цифры и спецсимволы:
1. Aa123456.
2.)4ever
3. 1qaz@WSX
4. P@ssw0rd
5. p@ssw0rd
6. 123456QQAqqa_
7. 1qaz!QAZ
8. Spiritwear_2004
9. wowecarts@123
10. film@123
Эксперты отмечают, что существенных изменений по сравнению с прошлым годом, увы, не произошло. Это означает, что пользователи по-прежнему защищают свои конфиденциальные данные паролями, которые очень легко взломать.