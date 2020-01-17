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17.01.2020 13:55
Рубрика: Общество

Профсоюзы поддержали инициативу о надбавках классным руководителям

Текст: Ксения Колесникова
Уже с сентября 2020 года по поручению президента Владимира Путина за счет средств федерального бюджета всем классным руководителям ежемесячно будет полагаться дополнительная выплата в размере пяти тысяч рублей. В Общероссийском профсоюзе образования поддержали эту инициативу.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Татьяна Куприянова, отличник народного просвещения, зампредседателя Общероссийского профсоюза образования:

Доплата в пять тысяч рублей за классное руководство - это очень серьезная поддержка. Ведь у нас практически каждый учитель - еще и классный руководитель.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В прошлом году мы проводили всероссийский мониторинг: смотрели структуру зарплат, размеры ставок и окладов, выплаты за проверку тетрадей, заведование кабинетами и т.д. Что оказалось в итоге? В разных регионах классные руководители за свою работу получают от 22 рублей в месяц (только вдумайтесь!) до 6400 рублей. Поэтому очень важно продумать механизм, как эти 5 тысяч рублей будут выплачиваться. Очевидно, что средства должны поступать сверх того фонда оплаты труда, который складывается в каждой школе. Учителя больше всего боятся, что одновременно с новой федеральной доплатой региональные власти сразу сократят какие-то другие надбавки. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Именно по этому поводу высказал обеспокоенность президент в своем Послании Федеральному Собранию.

Еще один важный момент - ни в законе "Об образовании", ни в каком-то другом документе на федеральном уровне не прописано: какие обязанности должны быть у классного руководителя. Что он делает реально? Проводит огромную работу с родителями - находится с ними на связи в режиме 24/7. Ведет классные часы, внеурочные мероприятия, экскурсии и походы с детьми, обсуждает успеваемость каждого ребенка с учителями-предметниками, разрешает, нередко возникающие в школе различные конфликты. И порой классным руководителям приходится заниматься совершенно непрофильной работой, которой их нагружают местные чиновники. Бесконечные бюрократические отчеты, обход квартир неуспевающих учеников и проблемных семей в вечерние часы, - это и многое другое тоже вменяют в обязанность классного руководителя.
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Поэтому вслед за единой федеральной выплатой необходимо утвердить единый перечень работ, которые может выполнять классный руководитель. В 2005 году министерство образования приняло подобный приказ, но он, к сожалению, так и не был зарегистрирован в Минюсте и потому, сейчас все эти вопросы по-прежнему регулируются только локальными нормативными актами на уроне школ. Мы очень надеемся, что для системы образования, так же, как и для здравоохранения, будут разрабатываться на федеральном уровне требования к отраслевой системе оплаты труда - с гарантией фиксированной оплаты за установленную норму часов педагогической работы за одну ставку, с едиными перечными компенсационных и стимулирующих выплат. И эту работу важно начать как можно раньше.

Общество Образование

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