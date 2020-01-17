Путин оценил инвестиционные успехи 2019 года

На каждый рубль, вложенный РФПИ в российскую экономику, удалось привлечь около 10 рублей от партнеров. Об этом президенту рассказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. На встрече обсуждались результаты работы фонда в 2019 году.

"Как год прошел? Какие планы?" - поинтересовался Владимир Путин.

"Очень успешно завершился год, мы проинвестировали 365 млрд рублей в экономику России с нашими партнерами. Из этих средств 30 млрд - это средства РФПИ, остальное - средства наших партнеров. То есть мы проинвестировали, на каждый наш рубль привлекли около 10 рублей от наших партнеров", - сообщил докладчик.

Рост прямых иностранных инвестиций по результатам года прогнозировали 70 процентов, но получилось, что он вообще может быть кратным, рассказал Дмитриев. "И в небанковскую сферу этот рост прямых иностранных инвестиций может составить четыре раза за прошлый год", - добавил он. "Мы считаем, что Россия вышла на очень устойчивый тренд повышения прямых иностранных инвестиций и в будущем", - отметил глава РФПИ.

Инвестиции идут в сектора, которые Владимир Путин обозначил в рамках майских указов и Послания Федеральному Собранию. "Это и качество жизни, и медицина, и экология", - перечислил Дмитриев. В частности, в дома реабилитации и поддержки престарелых, в компанию-производитель инновационных протезов, в переработку мусора в Калининградской области.

"Наши портфельные компании показывают очень значимый рост. Их оборот за прошлый год вырос на 13 процентов, а прибыль на 24 процента. То есть мы отбираем те интересные потенциальные российские компании, которые могут расти, и даем им возможность расти быстрее", - пояснил докладчик.

Среди интересных, новых проектов - и ГЭС в Карелии, которую ввели в этом году, и скоростной трамвай в Санкт-Петербурге, который будет перевозить 33 млн пассажиров в 2 раза быстрее, и технопарк "Тушино", построенный рекордными темпами, где будет трудиться 20 тысяч человек, продолжил глава РФПИ. "Также вы обозначили фокус на рождаемость. Например, наша сеть "Мать и дитя" открыла 34 новых современных медицинских центра в 20 регионах России за последние несколько лет", - привел пример Дмитриев.

"Что касается нацпроектов, мы инвестировали в такие проекты, как ЦКАД-3, ЦКАД-4, М4, и вместе с Министерством финансов работаем над тем, чтобы все больше частных средств приходило в национальные проекты", - отчитался докладчик. "И соответственно, также средства ФНБ - благодаря вашей поддержке мы проинвестировали 125 млрд рублей в различные проекты и показали доходность на 30 процентов выше, чем аналогичная доходность была бы, если бы проинвестировали в американские ценные бумаги", - добавил он. При этом это такие важные проекты, как "Ликвидация цифрового неравенства", "Умные сети" и новый нефтехимический комплекс. Так что очевидно: средства ФНБ могут работать на рост российской экономики как правильный инвестиционный инструмент.

Рассказал Дмитриев и про инвестиции в технологии: "Это, безусловно, и создание вместе с Alibaba большого конгломерата в России, где все данные будут обрабатываться на территории России, и действительно эта компания будет активно развиваться именно по российским правилам; и интересные партнерства вместе с Китаем". "Что касается искусственного интеллекта, нам партнеры выделили два миллиарда долларов на различные инвестиции, и мы многие наши компании выводим на ближневосточные рынки", - сообщил он.

"Это то, где мы можем прямо и без стеснения сказать, что мы занимаем лидирующую позицию. То, что вы сейчас назвали, эти темы, они хорошие, интересные, перспективные", - оценил президент. А Дмитриев назвал очень полезным визит главы государства в Саудовскую Аравию и в ОАЭ: "Они не только в нас много инвестируют, - а саудовцы уже проинвестировали более 2,6 млрд, 35 проектов, а эмиратцы более 2,3 млрд, 50 проектов, - но они очень хотят использовать наши технологии". "И также, безусловно, с Китаем активно продолжается партнерство: уже 7,5 млрд долларов они проинвестировали с нами. Мы открыли новый Российско-китайский технологический фонд, венчурный фонд", - отметил он. Есть и инвестиции вместе с Европой, в частности, в пищевой промышленности.