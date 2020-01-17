Путин подписал закон о компенсациях при изъятии недвижимости

Собственники недвижимости в Новой Москве смогут получать компенсацию за принудительное изъятие для госнужд по рыночной стоимости. Такой важный закон подписан президентом.

Многие граждане ждали этого закона. Документ полностью называется федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Закон исполняет постановление Конституционного Суда РФ (от 11 февраля 2019 г. №9-П). Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны часть 5 статьи 13 закона о присоединенных к Москве территориях. В законе было сказано, что в случае принудительного изъятия недвижимого имущества у граждан им заплатят без учета изменения рыночной стоимости этого имущества. Это надо понимать так: при расчете размера возмещения собственникам изымаемых объектов недвижимости их стоимость определяется на день, предшествующий принятию решения об утверждении проекта планировки, предусматривающего размещение соответствующего объекта, из-за которого и планируется изъятие.

Но между утверждением проекта планировки и принятием решения об изъятии гаража или дачи может пройти несколько лет. Именно так случилось с гражданами А.К. Качковским и А.Г. Федосовым. У этих людей изъяли недвижимость, но заплатили очень мало. Меньше рыночной цены. Дело в том, что за три года, прошедших с момента утверждения проекта планировки, стоимость изымаемого у них имущества выросла в два раза. Однако это не было учтено при изъятии имущества. И собственники пошли в Конституционный суд, и он с ними согласился.

Новым законом эту несправедливую норму признали утратившей силу. И это позволит определять стоимость изымаемого имущества в общем порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ для всех остальных субъектов Российской Федерации, т.е. на день, предшествующий дню принятия решения об изъятии.

Компетентно

Заместитель министра экономического развития РФ - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко

- Законопроектом предусматривается, прежде всего, гарантия собственникам принудительно изымаемой недвижимости в Новой Москве на получение справедливого и равноценного возмещения в размере не ниже ее рыночной стоимости. Теперь в отношении изъятия объектов недвижимости для государственных или муниципальных нужд на присоединенных территориях будет действовать общее правило, предусмотренное Земельным кодексом. То есть их рыночная стоимость будет определяться на день, предшествующий дню принятия решения об изъятии, а не дню, предшествующему принятию решения об утверждении документации по планировке территории, как это было раньше.

Закон также предусматривает положения, направленные на реализацию поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 26 июня 2019 года об установлении до 1 января 2022 года переходного периода, предусматривающего приостановку действия новых обязательных требований к установлению зон с особыми условиями использования территорий, при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, законодательства об особо охраняемых природных территориях и законодательства об охране объектов культурного наследия.

В частности, в рамках реализации данного поручения Президента Российской Федерации законом предусматривается установление запрета на снос объектов капитального строительства, расположенных в зонах с особыми условиями использования территории до утверждения Правительством Российской Федерации новых положений о каждом виде таких зон, которые будут применяться с 1 января 2022 года.

Таким образом, закон установил дополнительные правовые гарантии для собственников ранее построенных зданий и сооружений, которые оказались в зонах с особыми условиями использования территории (охранные, санитарно-защитные и другие), позволяющих избежать сноса данных объектов на основании ограничений, установленных по старым правилам.

Федеральный закон вступил в силу 31 декабря 2019 года.