Путин приедет в Берлин на конференцию по Ливии

В это воскресенье, 19 января, президент России Владимир Путин отправится в Берлин на международную конференцию по Ливии.

Участники обменяются мнениями по вопросам урегулирования ливийского кризиса, в том числе скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Как ранее сообщали в Берлине, среди стран-участниц конференции - государства Евросоюза, США, Турция, Египет, ОАЭ, африканские страны и другие. А также - лидеры противостоящих сторон.

Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе.

Напомним, что сегодня Путин получил письмо от ливийского маршала Хафтара с благодарностью за роль России в урегулировании и с согласием приехать в нашу страну для продолжения диалога.