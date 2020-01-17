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Раскрыт "позорный" секрет Android

Текст:   Антон Благовещенский
17.01.2020,  
18:38
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Создание мобильных игр для платформы Android приносит разработчикам меньше денег, чем игры для iOS. Об этом рассказал топ-менеджер исследовательской компании IDC Франциско Джеронимо в своем блоге в Twitter.

По его словам, игры для мобильных устройств Apple принесли своим создателям 33 миллиарда долларов (примерно половину от общей суммы), в то время как на разработке игр под Android удалось заработать лишь 18 миллиардов долларов.

Издание MSPowerUser, называет этот секрет "позорным" и производит нехитрую калькуляцию. Владельцев устройств Apple на планете насчитывается около миллиарда, в то время как Google сообщает о двух с половиной миллиардах пользователей. Таким образом, каждый iOS-пользователь приносит разработчикам 33 доллара дохода, а Android-юзер - лишь 13,2 доллара.

В Android вернут старую полезную функцию

"Нет ничего удивительного в том, что приложения и игры по-прежнему выходят на iOS первыми, несмотря на то, что у платформы гораздо меньше пользователей", - заключает сайт.

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