Раскрыт "позорный" секрет Android

Создание мобильных игр для платформы Android приносит разработчикам меньше денег, чем игры для iOS. Об этом рассказал топ-менеджер исследовательской компании IDC Франциско Джеронимо в своем блоге в Twitter.

По его словам, игры для мобильных устройств Apple принесли своим создателям 33 миллиарда долларов (примерно половину от общей суммы), в то время как на разработке игр под Android удалось заработать лишь 18 миллиардов долларов.

Mobile Gaming distribution platforms:

1. App Store [$33bn] (50%)

2. Google Play [$18bn] (27%)

3. "China" [$13bn] (20%)

4. Other [$2bn] (3%)#HuaweiDeveloperDay pic.twitter.com/VAm0OOeeA7 — Francisco Jeronimo (@fjeronimo) January 16, 2020

Издание MSPowerUser, называет этот секрет "позорным" и производит нехитрую калькуляцию. Владельцев устройств Apple на планете насчитывается около миллиарда, в то время как Google сообщает о двух с половиной миллиардах пользователей. Таким образом, каждый iOS-пользователь приносит разработчикам 33 доллара дохода, а Android-юзер - лишь 13,2 доллара.

"Нет ничего удивительного в том, что приложения и игры по-прежнему выходят на iOS первыми, несмотря на то, что у платформы гораздо меньше пользователей", - заключает сайт.