Более 20 тысяч человек посетили форум "Здоровая Москва" в день открытия

16 января в Москве стартовал форум-ассамблея "Здоровая Москва". В этом году он проходит не только для врачей, но и для всех москвичей и гостей столицы. Уже в первый день на форуме побывали более 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Большой популярностью у гостей пользуются лекции ведущих мировых специалистов, экспертные сессии и интерактивная выставка медицинских достижений Москвы.

Мероприятие поражает своим масштабом - более 30 экспозиций. К примеру, на стенде "Инфекционная безопасность" для всех желающих представлена бактериологическая зона с самыми опасными, но обезвреженными вирусами, привезенными из микробиологического музея Берлина. Совершенно новая возможность для родителей - дистанционное видеонаблюдение за новорожденными в больнице можно протестировать в зоне "Акушерства и гинекологии".

Стенд "Московского донора" за первый день посетили 63 человека, из которых 25 сдали по 450 мл крови. Еще 200 человек сдали анализ на группу крови.

Мастер-классы, семинары, презентации книг для посетителей будут открыты до 19 января в павильоне ВДНХ №75.