Главную елку России отправили на переработку

Новогодняя елка с Соборной площади Москвы отправлена на переработку, сообщили в Кремле.

Напомним, что в конце декабря 25-метровая елка была спилена в Московской области.

"В первую очередь с дерева были аккуратно сняты и упакованы более двух тысяч игрушек и почти два километра гирлянд", - передает ТАСС слова пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елены Крыловой.

Из древесины главной елки страны по недавней традиции, будут изготовлены сувениры. В этом году главной их темой будет 75-летие Победы.