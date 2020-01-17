Какие автобусы в Москве будут дольше ходить на Крещение

В ночь с 18 на 19 января 39 маршрутов автобуса, троллейбуса, электробуса и трамвая продлят работу до трех часов утра. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
По данным ГУП "Мосгортранс", работа маршрутов продлена у наиболее популярных мест для крещенских купаний и храмов.
В перевозке пассажиров задействуют более 100 единиц городского транспорта. Они будут работать на маршрутах с интервалами не более 30 минут.
В департаменте отметили, что для поездок пассажиры могут воспользоваться ночными маршрутами наземного транспорта - они связывают отдаленные районы с центром города. Сегодня в столице работают 13 таких маршрутов. Интервалы движения транспорта составляют от 15 до 30 минут.
Список маршрутов, которые продлят работу на Крещение:
Автобусы:
№ м1 "Улица Кравченко - Больница РЖД"
№ 7 "Станция Перово - Метро "Партизанская"
№ 17 "Троицк (мкр. "В") - Троицк (Торговый центр)"
№ 48 "Силикатный завод - Живописная улица"
№ 49 "Метро "Беляево" - Санаторий "Узкое"
№ 109 "Улица Герасима Курина - Метро "Пионерская"
№ 127 "Рублево - Улица Коцюбинского"
№ 151 "Метро "Красногвардейская" - 3-я Радиальная улица"
№ 151к "Метро "Орехово" - 3-я Радиальная улица"
№ 202 "Остафьевская улица - Метро "Ясенево"
№ 210 "4-й мкр. Митина - Метро "Тушинская"
№ 257 "Уссурийская улица - Южное Измайлово"
№ 531 "Метро "Теплый Стан" - Поселок Курилово"
№ 577 "Метро "Теплый Стан" - Совхоз "Воскресенское"
№ 608 "14-й мкр. Орехово-Борисова - Метро "Пролетарская"
№ 616 "Метро "Новые Черемушки" - Метро "Проспект Вернадского"
№ 652 "Таллинская улица - 3-й мкр. Строгина"
№ 653 "Филевский бульвар - Метро "Фили"
№ 654 "Улица Маршала Прошлякова - 3-й мкр. Строгина"
№ 721 "Метро "Новые Черемушки" - Улица Новаторов"
№ 737 "5-й мкр. Северного Бутова - Молодцовский проезд"
№ 738 "Метро "Каширская" - Метро "Алма-Атинская"
№ 800 "Щукино - Метро "Полежаевская"
№ 804 "Метро "Теплый Стан" - Поселок Мосрентген"
№ 874к "Троицк (мкр. "В") - Былово"
№ 1004 "5-й мкр. Северного Бутова - Каменка"
№ С12 "Стадион "Лужники" - Улица Новый Арбат"
№ 10 "Станция Крюково - Горбольница" (г. Зеленоград)
Трамваи:
№ 6 "Братцево - Метро "Сокол"
№ 17 "Медведково - Останкино"
№ 25 "Останкино - Сокольническая Застава"
№ 26 "Метро "Университет" - Метро "Октябрьская"
№ 34 "16-я Парковая улица - Метро "Семеновска"
Троллейбусы:
№ 21 "Берег Москвы-реки - Метро "Полежаевская"
№ 52 "Москворецкий рынок - Метро "Профсоюзная"
№ 57 "Мост Октябрьской железной дороги - Метро "Войковская"
№ 64 "Ивановское - Метро "Выхино"
Электробусы:
№ т25 "Проспект Будённого - Метро "Лубянка"
№ т73 "6-й мкр. Бибирева - ВДНХ (южн.)"