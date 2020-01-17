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17.01.2020 10:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Какие автобусы в Москве будут дольше ходить на Крещение

Текст: Ирина Огилько

В ночь с 18 на 19 января 39 маршрутов автобуса, троллейбуса, электробуса и трамвая продлят работу до трех часов утра. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ГУП "Мосгортранс", работа маршрутов продлена у наиболее популярных мест для крещенских купаний и храмов.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Где в Москве искупаться на Крещение

В перевозке пассажиров задействуют более 100 единиц городского транспорта. Они будут работать на маршрутах с интервалами не более 30 минут.

В департаменте отметили, что для поездок пассажиры могут воспользоваться ночными маршрутами наземного транспорта - они связывают отдаленные районы с центром города. Сегодня в столице работают 13 таких маршрутов. Интервалы движения транспорта составляют от 15 до 30 минут.

Список маршрутов, которые продлят работу на Крещение:

Автобусы:

№ м1 "Улица Кравченко - Больница РЖД"

№ 7 "Станция Перово - Метро "Партизанская"

№ 17 "Троицк (мкр. "В") - Троицк (Торговый центр)"

№ 48 "Силикатный завод - Живописная улица"

№ 49 "Метро "Беляево" - Санаторий "Узкое"

№ 109 "Улица Герасима Курина - Метро "Пионерская"

№ 127 "Рублево - Улица Коцюбинского"

№ 151 "Метро "Красногвардейская" - 3-я Радиальная улица"

№ 151к "Метро "Орехово" - 3-я Радиальная улица"

№ 202 "Остафьевская улица - Метро "Ясенево"

№ 210 "4-й мкр. Митина - Метро "Тушинская"

№ 257 "Уссурийская улица - Южное Измайлово"

№ 531 "Метро "Теплый Стан" - Поселок Курилово"

№ 577 "Метро "Теплый Стан" - Совхоз "Воскресенское"

№ 608 "14-й мкр. Орехово-Борисова - Метро "Пролетарская"

№ 616 "Метро "Новые Черемушки" - Метро "Проспект Вернадского"

№ 652 "Таллинская улица - 3-й мкр. Строгина"

№ 653 "Филевский бульвар - Метро "Фили"

№ 654 "Улица Маршала Прошлякова - 3-й мкр. Строгина"

№ 721 "Метро "Новые Черемушки" - Улица Новаторов"

№ 737 "5-й мкр. Северного Бутова - Молодцовский проезд"

№ 738 "Метро "Каширская" - Метро "Алма-Атинская"

№ 800 "Щукино - Метро "Полежаевская"

№ 804 "Метро "Теплый Стан" - Поселок Мосрентген"

№ 874к "Троицк (мкр. "В") - Былово"

№ 1004 "5-й мкр. Северного Бутова - Каменка"

№ С12 "Стадион "Лужники" - Улица Новый Арбат"

№ 10 "Станция Крюково - Горбольница" (г. Зеленоград)

Трамваи:

№ 6 "Братцево - Метро "Сокол"

№ 17 "Медведково - Останкино"

№ 25 "Останкино - Сокольническая Застава"

№ 26 "Метро "Университет" - Метро "Октябрьская"

№ 34 "16-я Парковая улица - Метро "Семеновска"

Троллейбусы:

№ 21 "Берег Москвы-реки - Метро "Полежаевская"

№ 52 "Москворецкий рынок - Метро "Профсоюзная"

№ 57 "Мост Октябрьской железной дороги - Метро "Войковская"

№ 64 "Ивановское - Метро "Выхино"

Электробусы:

№ т25 "Проспект Будённого - Метро "Лубянка"

№ т73 "6-й мкр. Бибирева - ВДНХ (южн.)"

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