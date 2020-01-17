Лучшие проекты года получили награды на ассамблее "Здоровая Москва". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Жюри оценивало проекты по нескольким критериям: насколько были определены и оптимизированы их ключевые процессы, были ли достигнуты поставленные цели, а также социальную значимость. На конкурс было подано 64 заявки от 32 медицинских организаций.

В номинации "Лучший проект" победила городская поликлиника № 210. Разработка ее сотрудников позволила значительно сократить время ожидания при ультразвуковых исследованиях.

Второе место занял Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского за разработку и пилотное внедрение автоматизированной информационно-аналитической системы "Виртуальные счета клинических подразделений" на базе Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Третье место - у городской клинической больницы № 51. Специалисты начали использовать в отделении гнойной хирургии гидрохирургические скальпели Versajet II.

Приз в номинации "Лучший проект" присужден Научно-практическому центру психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой. Он разработал программу, которая с помощью создания комфортной поддерживающей среды помогает детям и подросткам с психическими нарушениями адаптироваться в обществе.