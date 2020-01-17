Московские скорые оснастят портативными УЗИ-аппаратами

Портативные УЗИ-аппараты с дистанционной передачей данных появятся в бригадах станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова. Об этом сообщил главный специалист по скорой медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов на Ассамблее "Здоровая Москва", которая проходит с 16 по 19 января на ВДНХ.

"Мы стремимся оснастить бригады всем необходимым для быстрого и эффективного оказания скорой помощи пациентам, в том числе обеспечить медикам доступ к телемедицинским технологиям, - рассказал журналистам Николай Плавунов. - В режиме пилотного проекта для повышения точности диагностики на догоспитальном этапе пациентам с заболеваниями органов дыхания и органов брюшной полости 200 выездных бригад скорой медицинской помощи будут обеспечены мобильными аппаратами ультразвуковой диагностики".

Исследования в виде изображений с УЗИ-аппарата будут загружаться на облачное хранилище. Доступ к ним будет у врачей, которые после оперативного изучения исследования отправят свое заключение бригаде скорой. Это позволит медикам на месте ставить диагноз и принимать решение о госпитализации пациента. УЗИ-аппараты с дистанционной передачей данных будут в общепрофильных и реанимационных бригадах.

Впрочем, уже сейчас у бригады скорой есть все необходимое оборудование для диагностики и оказания квалифицированной медицинской помощи. К примеру, общепрофильные медицинские бригады оборудованы современной портативной наркозно-дыхательной аппаратурой, кардиомониторами, электрокардиографами, дефибрилляторами и небулайзерами, а также средствами иммобилизации.

Кроме этого, станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова продолжает обновление оборудования выездных бригад. В планах обновление оборудования, которое важно для оказания экстренной помощи - дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, электрокардиографы, а также мобильные реанимационные комплексы и инкубаторы для транспортировки новорожденных.