Москва готова обеспечить безопасность в праздник Крещения

В православный праздник Крещения Господнего в столице пройдут праздничные богослужения и традиционные крещенские купания. Столица готова к обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении праздника. Об этом сообщает официальный портал мэра столицы.

По данным портала, в субботу 18 января и в воскресенье 19 января праздничные богослужения пройдут на территории 424 православных церквей, храмов и монастырей, также в ночь с 18 на 19 января в столице можно будет окунуться в одну из 46 купелей, подготовленных в городе. Все места проведения мероприятий и прилегающие к ним территории будут обследованы инспекторами-кинологами со служебными собаками с целью обнаружения взрывных устройств, взрывчатых веществ и других запрещенных предметов. Всего в охране общественного порядка и безопасности в местах богослужений и на водоемах планируется задействовать свыше 13,9 тысячи человек, из них более 8 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, более 500 сотрудников МЧС и более 5,4 тыс. представителей Московской городской народной дружины.

Ранее ГУП "Мосгортранс" сообщил, что для удобства москвичей и гостей города в Крещенскую ночь продлят работу ряда маршрутов наземного транспорта до 3:00. Транспорт будет курсировать у наиболее популярных мест для крещенских купаний и храмов. Интервалы в движении не превысят 30 минут.