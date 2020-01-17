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17.01.2020 10:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москва готова обеспечить безопасность в праздник Крещения

Текст: Ирина Огилько

В православный праздник Крещения Господнего в столице пройдут праздничные богослужения и традиционные крещенские купания. Столица готова к обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении праздника. Об этом сообщает официальный портал мэра столицы.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Где в Москве искупаться на Крещение

По данным портала, в субботу 18 января и в воскресенье 19 января праздничные богослужения пройдут на территории 424 православных церквей, храмов и монастырей, также в ночь с 18 на 19 января в столице можно будет окунуться в одну из 46 купелей, подготовленных в городе. Все места проведения мероприятий и прилегающие к ним территории будут обследованы инспекторами-кинологами со служебными собаками с целью обнаружения взрывных устройств, взрывчатых веществ и других запрещенных предметов. Всего в охране общественного порядка и безопасности в местах богослужений и на водоемах планируется задействовать свыше 13,9 тысячи человек, из них более 8 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, более 500 сотрудников МЧС и более 5,4 тыс. представителей Московской городской народной дружины.

Ранее ГУП "Мосгортранс" сообщил, что для удобства москвичей и гостей города в Крещенскую ночь продлят работу ряда маршрутов наземного транспорта до 3:00. Транспорт будет курсировать у наиболее популярных мест для крещенских купаний и храмов. Интервалы в движении не превысят 30 минут.

Власть Безопасность Общество Религия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование Крещения

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