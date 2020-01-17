Москва внедряет цифровые технологии в здравоохранении

Разработку и внедрение системы поддержки принятия врачебных решений, технологии компьютерного зрения и другие возможности использования искусственного интеллекта обсудили участники ассамблеи "Здоровая Москва", которая проходит с 16 по 19 января на ВДНХ

Одной из ключевых тем форума стала цифровизация в сфере здравоохранения, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Какие возможности "цифра" открывает для врачей, пациентов и всей системы здравоохранения? По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, все современные технологические достижения должны внедряться в медицину, как и в других сферах. "Цифра меняет все сферы жизни человека. Изменения происходят невероятными темпами, быстро внедряются в нашу жизнь и становятся нормой. Очевидна назревшая необходимость кардинальных изменений в плане цифровизации и в отрасли здравоохранения. Мы - управленцы, врачи, пациенты - хотим, чтобы современные технологии давали нам такие решения, которые позволили бы кратно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, реально повысить производительность труда, упростить получение услуг для комфорта пациента", - отметила Анастасия Ракова.

По ее словам, чтобы увидеть реальные изменения, которые возможны благодаря внедрению в здравоохранение цифровых технологий, нужно создать цифровую среду. Этой цели возможно достичь если подготовить информационную инфраструктуру, ввести единые стандарты обмена данными между учреждениями, организовать сбор медицинских данных в цифровом виде, внедрить интеллектуальные решения во всем городе и наладить коммуникацию с разработчиками. Вице-мэр подчеркнула, что у Москвы есть все ресурсы, которые нужны для реализации масштабных проектов совместно с компаниями. И обратилась к представителям компаний-разработчиков: "Только в партнерстве с государством, с городом мы сможем сформировать хороший, качественный, масштабный продукт. Мы готовы вас слышать, готовы адаптироваться. Но хотим, чтобы и вы более активно проявляли себя".

Настоящий прорыв в сфере здравоохранения возможен, если поменяется сама философия оказания медицинской помощи и в основе работы врача и медучреждения будет находиться пациент и его нужды. Заммэра считает, что важно переосмыслить весь процесс и перейти от принципа, когда врач принимает пациента по его жалобам и лечит болезнь, к проактивному подходу.

Кстати, совсем скоро в Москве начнут применять возможности искусственного интеллекта, в числе прочего система поддержки принятия врачебных решений и технологии компьютерного зрения.

Участники сессии пришли к выводу, что успешное внедрение цифровых технологий невозможно без изменения существующих бизнес-процессов и, что более важно, принципиального изменения подхода к организации медицинской помощи.