Правительство РФ выделит 127 млрд рублей на атомный ледокол "Лидер"

Правительство России выделит из федерального бюджета деньги на строительство нового атомного ледокола "Лидер". На это потребуется 127,577 миллиарда рублей.

Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. Там отмечается, что головной атомный ледокол проекта 10510 "Лидер" планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Государственным заказчиком станет Госкорпорация "Росатом", а строить ледокол будет федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота. Мощность головного атомного ледокола - 120 МВт.