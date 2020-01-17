Президент ФК "Торпедо": Можем доиграть сезон в спортгородке "Лужники"

Президент "Торпедо" Елена Еленцева заявила, что московский футбольный клуб может провести три из четырех оставшихся домашних матчей в первенстве ФНЛ на стадионе в спортивном городке "Лужники".

Домашним для автозаводской команды является стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, где в настоящее время идет реконструкция. Согласно официальному сайту "Лужников", стадион в спортгородке вмещает чуть менее двух тысяч зрителей. На этой же арене соперников принимает другой клуб ФНЛ - "Чертаново".

"Мы рассматриваем спортивный городок "Лужники". Переговоры вели еще до Нового года. Сейчас уже практически достигли полного взаимопонимания, - заявила президент клуба Елена Еленцева, чьи слова приводит "РБ-Спорт".

"Единственный момент - крайняя игра. Может получиться так, что мы не сможем поделить с "Чертаново" стадион, потому что это их домашняя арена. В таком случае будем искать другое место. Мы рассматриваем варианты, но пока окончательного решения нет", - отметила она.

По словам Еленцевой, реконструкция стадиона "Торпедо" "идет по плану". Кроме того, она заверила, что если клуб по окончании сезона получит путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ), то будет готов в ней сыграть в следующем сезоне.

После 25 туров "Торпедо" с 51 очком занимает второе место в первенстве ФНЛ, дающее прямую путевку в РПЛ.