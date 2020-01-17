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Текст:   Александр Мелешенко 
Фото:   Александр Корольков 
17:03 17.01.2020

Реновация пришла еще в один район Москвы

В новенькую многоэтажку на улице Борисовские пруды на юге Москвы начали переселять первых жильцов из расположенных неподалеку пяти ветхих домов, возраст которых близится к 70 годам. Согласие на переезд уже дали больше сотни семей - они стали первыми участниками программы реновации в районе Москворечье-Сабурово.

Новостройку переменной этажности из 8-ми корпусов закончили возводить в конце прошлого года, после чего открыли на первом этаже центр переселения и начали работать с местными жителями, чьи дома вошли в программу. Старого жилья в округе хватает - буквально в 30 метрах от новостройки, к примеру, стоит ветхая двухэтажка, внешне больше похожая на барак. В том числе из нее в новый дом и переселяют людей.

Фото: iStock
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Начальник управления реновации департамента строительства Москвы Александр Потехин рассказывает, что все пять домов, жильцы которых переедут в новостройки, не будут сносить - город счел их ценными с точки зрения архитектуры, а потому здания отремонтируют и будут использовать для городских нужд.

Помимо старой архитектуры в этих домах сохранился и еще один признак старины - там остались коммунальные квартиры, в которых живут по несколько семей. Все они благодаря реновации не только переедут в новостройки, но и получат взамен комнат полноценные квартиры.

Семья пенсионеров Ермолаевых, к примеру, из комнаты в коммуналке в ближайшее время переедет в просторную однокомнатную квартиру площадью больше 40 кв.м. "Здесь даже один зал по площади больше чем вся наша комната в коммуналке, не говоря уж про вполне просторную кухню, прихожую и санузел, - проводят новоселы экскурсию по своей новой квартире для корреспондента "РГ". - Как только нам предложили этот вариант, мы сразу согласились - особенно порадовал второй этаж, мы и в старом доме жили также. Ремонт здесь сделан очень хороший, мы даже решили не перевозить старую мебель - купим новую, чтобы подходила по стилю".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Ремонт комфорт-класса сделан во всех 313 квартирах новостройки - стены оклеены флизелиновыми обоями под покраску, на полу уложен ламинат и керамогранит, пластиковые окна надежно защищают от шума и сохраняют тепло. Помимо сантехники и электроплиты, установлены даже датчики дыма и люстры со светильниками. "В доме есть и пять специальных квартир для инвалидов - в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а санузлы оборудованы поручнями и отличаются большой площадью", - говорит Потехин.

Сама новостройка, хоть и не проектировалась специально под программу реновации, тоже соответствует современным стандартам. Все лоджии застеклены, для кондиционеров есть корзины, в подъездах оборудованы колясочные, комнаты для консьержей, кладовки. Первый этаж нежилой - скоро его помещения займут магазины, кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей.

Напомним, программа реновации была запущена в столице в 2017 году, она предусматривает переселение более миллиона москвичей из 5173 ветхих домов. Новоселье в рамках программы уже справили более 13 тысяч горожан, под заселение передано 49 новостроек, ведется строительство и проектирование еще более 200 домов.

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