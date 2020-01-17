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17.01.2020 11:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Роспотребнадзор по Москве подтвердил санитарную безопасность купелей

Текст: Ирина Огилько
Пробы воды во всех купелях, подготовленных для крещенских купаний, безопасны. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.
Фото: Анатолий Медведь/РГ Фото: Анатолий Медведь/РГ
Фото: Анатолий Медведь/РГ

Как пояснили в пресс-службе ведомства, санитарные врачи взяли пробы воды из водоемов для исследования качества воды в городских водоемах. Исследования проводились по токсикологическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Далеко не все первоначально планировавшиеся для купания места были одобрены врачами, поэтому префектуры подготовили второй список. В настоящее время все купели, оборудуемые префектурами округов, безопасны в санитарно-эпидемиологическом плане.

В санитарном ведомстве отметили, что часть купелей организуется в искусственных "бассейнах" при храмах, которые будут наполняться водой из московского водопровода, качество которой отвечает всем действующим санитарным нормативам.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Где в Москве искупаться на Крещение

В пресс-службе ведомства напомнили, что не рекомендуется купание в проруби людям с хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки (отитами, гайморитами), хроническими бронхолегочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями центральной нервной системы, в том числе с эпилепсией. Также нежелательно заходить в ледяную воду людям с остеоартрозом, с часто рецидивирующим остеохондрозом позвоночника.

Решившимся окунуться, стоит знать ряд правил:

- После купания нужно растереться большим махровым полотенцем, чтобы избежать переохлаждения. Также нужна удобная сухая сменная одежда, которую можно быстро надеть, шапка, горячий чай в термосе.

- Спускаться и выходить из проруби нужно аккуратно.

- А перед купанием стоит сделать разминку, а раздеться лучше не сразу: сначала снять верхнюю одежду, потом раздеться до пояса, в последнюю очередь разуться, постоять немного на снегу, чтобы ноги привыкли к холоду. Потом нужно разогреть мышцы: подвигать руками, ногами, приседать, сделать наклоны, даже пробежаться на месте

- Ни в коем случае ни до, ни после купания нельзя употреблять алкоголь.

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Роспотребнадзор по Москве подтвердил санитарную безопасность купелей