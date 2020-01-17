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17.01.2020 14:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики рассказали о температуре в крещенскую ночь

Текст: Ирина Огилько

Крещенские морозы в столице пока отменяются. В ближайшие выходные дни температура воздуха днем составит около +3 градусов, ночью не ниже -1. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

В понедельник и вторник существенных изменений в погоде по сравнению с выходными не произойдет, в среду может быть побит новый температурный рекорд, а к концу недели немного подморозит. Более того, не исключено, что среднесуточная температура воздуха в Татьянин день уйдет в минусовую зону.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Где в Москве искупаться на Крещение

По данным метеорологов, ледяной покров на малых реках и прудах почти растаял, более того даже на водохранилищах зафиксированы многочисленные весенние проталины. Наибольшая толщина льда сейчас на водоемах "новой Москвы" и составляет она 2-3 см. Как пояснил "РГ" начальник Московской городской поисково-спасательной службы Сергей Ежов, такой лед опасен тем, что может не выдержать вес человека. Ведь выходить на лед можно, если его толщина превышает 5 см. Такого льда на территории столицы нет сейчас ни на одном водоеме.

- Купаться во время Крещения можно в столице только в организованных купелях, самостоятельно нырять в прорубь в других водоемах не стоит - это опасно для жизни, - рассказывает Ежов. - На официальных местах купания на природных территориях дно водоемов обследовали наши водолазы, более того пробы воды взяты специалистами Роспотребнадзора, то есть и дно, и вода безопасны для человека. Более того, все организованные места подсвечиваются в темное время суток, оборудованы для безопасного спуска в воду. А рядом с каждым дежурить будут спасатели, медики, полиция.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По словам Ежова, в столице одно из популярных мест для крещенского омовения - это озеро Святое на востоке столицы. Так по его словам, связано это с многочисленными легендами, в частности одна из них гласит, что после Куликовской битвы раненые воины купались в этом озере и раны быстрее затягивались, а болезни отступали. Так в прошлом году за сутки в озере Святом окунулись во время праздника Крещения более 9 тысяч человек. "Так как в этом году в городе сокращено количество мест для купания, мы ожидаем к разрешенным купелям большее число посетителей, - рассказывает Ежов. - Поэтому для безопасности на всех природных территориях разделены места входа и выхода из купелей. Это позволит сократить время нахождения человека в воде. Оптимально, если во время крещенского купания человек находится в воде не более минуты. Это позволяет мобилизовать силы организма, не причинив вреда. Так же за 1-2 часа перед купанием стоит легко поесть, на голодный или сытый желудок в ледяную воду лучше не погружаться".

Как отмечает Ежов, стоит заранее приготовиться к тому, что на водоемы в Крещенскую ночь "пиковая" нагрузка приходится с 23:00 до 2:00. В этот промежуток времени простоять в очереди к водоему можно более получаса.

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