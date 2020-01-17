СК начал проверку инцидента в школе, где ученик ударил преподавателя

ГУ Следственный комитет РФ по Москве начал проверку по факту инцидента между школьником и преподавателем в одной из столичных школ. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

По данным следствия, конфликтная ситуация в ходе которой ученик ударил учительницу произошла в одной из школ на юго-западе столицы в среду, 15 января, на уроке физики. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. По фактам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщили, что конфликт произошел из-за того, что вместо урока ученик слушал музыку в наушниках. А когда реакции на замечание преподавателя не последовало, педагог дернул наушники, порвав их. После этого ученик ударил преподавателя, сила удара была столь сильной, что 61-летнему человеку потребовалась медицинская помощь.