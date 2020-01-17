Сотрудники ДПС помогли беременной добраться до роддома в Подмосковье

В Одинцовском городском округе сотрудники ДПС помогли беременной женщине оперативно добраться до родильного дома. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

К полицейским во время патрулирования обратился водитель, объяснивший, что у него в машине находится беременная супруга, у которой начались роды. Женщину посадили в машину автоинспекторов и, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, быстро доставили в ближайшее соответствующее медучреждение.

Спустя полчаса в больнице у роженицы родился здоровый малыш. В свою очередь родители младенца поблагодарили за помощь лейтенанта полиции Дмитрия Лахинина и старшего лейтенанта Виталия Яценко.