В Калуге подвели итоги работы городского УМВД

17 января были подведены итоги работы УМВД России по городу Калуге за 2019 год. Принимавший участие в мероприятии глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов наградил почетными грамотами сотрудников за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, заслуги в укреплении законности и правопорядка и активное участие в борьбе с преступностью.

- От имени депутатов городской думы Калуги я благодарю вас за ту большую работу, что вы проводите по охране общественного порядка, в том числе в дни проведения массовых мероприятий, которых у нас в городе много. В Калуге 59 территориальных общественных самоуправлений и большое значение имеет работа с населением, которую вы проводите. Эта деятельность напрямую связана с профилактикой правонарушений, - подчеркнул Александр Иванов. - У городской думы сложилась хорошая практика взаимодействия по вопросам миграции, мы регулярно проводим вручение паспортов молодым калужанам. Это хорошая традиция, потому что получают ребята паспорт в торжественной обстановке с участием сотрудников полиции.

Начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов в своем отчете отметил, что в 2019 году зарегистрировано 5405 преступлений, что меньше чем в 2018 году. Сотрудникам управления, в том числе с привлечением членов народных дружин, казачьих обществ, участников общественных объединений и штатных сотрудников была осуществлена охрана общественного порядка при проведении 584 мероприятий с массовым пребыванием граждан, участие в которых приняли более 224 тысяч жителей и гостей города. В охране общественного порядка и безопасности было задействовано 5680 сотрудников полиции, во время проведения мероприятий массовых беспорядков и чрезвычайных происшествий допущено не было.