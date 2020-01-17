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17.01.2020 16:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крещение более 100 храмов получат дополнительное водоснабжение

Текст: Ирина Огилько

Всего поступило 103 заявки с просьбой оказать помощь в дополнительном обеспечении водой храмов Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Мосводоканала.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Как пояснили в пресс-службе, учреждение не первый год помогает храмам, в которые не проведена централизованная система водоснабжения, снабжая их достаточным количеством чистой питьевой воды в купелях и емкостях для празднования православного праздника Крещения. "Для этого компания организует временные трубопроводы и доставку питьевой воды в автоцистернах, - подчеркнули в ведомстве.

Всего с 17 по 19 января временное водоснабжение будет организовано по 50 адресам, доставка питьевой воды автоцистернами - по 53 адресам. По данным пресс-службы, поставляемая вода полностью пригодна для питья и соответствует требованиям санитарных норм.

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