В Крещение впервые можно будет искупаться в купели на родине Салтыкова-Щедрина

Около двух веков родник находился в запустении, сейчас восстановлен силами местного руководства.

По тем же обычаям и правилам, которые соблюдались в семье великого писателя, праздник будет отмечаться здесь в ночь с 18 на 19 января 2020 года.

В Спас-Углу гости смогут бесплатно посетить открывшийся в прошлом году музей Салтыкова-Щедрина. Для участников купания здесь организуют чаепитие с баранками и печеньем. Кроме того, здесь будут тёплые палатки, удобный спуск в купель.

- Мы возрождаем русские традиции, - рассказал "РГ" глава Талдомского городского округа Владислав Юдин, - приглашаем прикоснуться к истории, почувствовать целительную силу фамильной иордани, ночную красоту Крещенского неба, величие могучих исполинских деревьев, силу, дыхание этой древней земли, давшей России великого мыслителя.