Новости

Зеленский потребовал найти причастных к скандалу с "прослушкой" премьера 17:18
Tesla показала эскиз таинственной новинки 17:09
Реновация пришла еще в один район Москвы 17:03
Москва внедряет цифровые технологии в здравоохранении 16:50
В Красноярском крае транспортер с рабочими провалился под лед 16:45
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении 16:28
Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии 16:27
Россия начинает экспорт говядины в Китай 16:26
Нижегородец убил нечестного продавца автомобиля 16:26
Модель Ксения Пунтус прояснила обстоятельства своего падения из окна 16:20
Под Вологдой бойцовская собака покусала шестерых учеников в здании школы 16:17
Более 20 тысяч человек посетили форум "Здоровая Москва" в день открытия 16:12
В Крещение более 100 храмов получат дополнительное водоснабжение 16:09
В Азербайджане найден редкий титул Сулеймана Великолепного 16:09
В Санкт-Петербурге нашли загадочную картину-перевертыш 16:08
На Урале засудили турфирму за замену экскурсии в храм на водочный завод 16:04
Путин приедет в Берлин на конференцию по Ливии 16:02
Как себя защитить от головной боли 16:00
Путин получил письмо от ливийского маршала Хафтара 15:57
На Кубани завели новое дело на руководителей минсельхоза края 15:49
В Крещение впервые можно будет искупаться в купели на родине Салтыкова-Щедрина 15:47
Каргинов: На "Дакаре" было важно показать преимущество российской техники 15:45
Испытания новейшего пистолета "Аспид" показали на видео 15:43
Истребители Балтфлота провели воздушные бои над морем 15:38
Открыта новая яркая комета 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
17.01.2020 15:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крещение впервые можно будет искупаться в купели на родине Салтыкова-Щедрина

Текст: Елена Новоселова
Главной площадкой праздника Крещения Господня в Талдомском округе Московской области впервые станет иордань на родине М.Е.Салтыкова-Щедрина. Святой целебный источник известен с начала XIX века, в семье писателя почитался особо, в крещенскую ночь здесь проводили водосвятие и купались. Сюда - к купели, окруженной древними вязами и дубами, шли Крестным ходом из храма Спас Преображения, построенного матерью писателя.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Около двух веков родник находился в запустении, сейчас восстановлен силами местного руководства.

По тем же обычаям и правилам, которые соблюдались в семье великого писателя, праздник будет отмечаться здесь в ночь с 18 на 19 января 2020 года.

Фото: Константин Завражин/РГ
В Крещение окунуться в купели можно будет на природоохранных территориях Москвы

В Спас-Углу гости смогут бесплатно посетить открывшийся в прошлом году музей Салтыкова-Щедрина. Для участников купания здесь организуют чаепитие с баранками и печеньем. Кроме того, здесь будут тёплые палатки, удобный спуск в купель.

- Мы возрождаем русские традиции, - рассказал "РГ" глава Талдомского городского округа Владислав Юдин, - приглашаем прикоснуться к истории, почувствовать целительную силу фамильной иордани, ночную красоту Крещенского неба, величие могучих исполинских деревьев, силу, дыхание этой древней земли, давшей России великого мыслителя.

Общество Ежедневник Праздники Общество Религия Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Празднование Крещения

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин получил письмо от ливийского маршала Хафтара
Лавров сравнил расследование крушения MH17 с "делом Скрипалей"
Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии
Минобороны РФ рассекретило данные о Варшавском восстании 1944 года