В Москве в машине ДПС родился ребенок

В столице младенец появился на свет в патрульной машине ДПС.

Как передает РИА Новости, это произошло сегодня вечером на 26 километре Киевского шоссе. К сотрудникам ГИБДД подбежал пассажир такси и сообщил, что у жены вот-вот начнутся роды, а машина застряла в пробке. Полицейские посадили супругов в свою машину и поехали в медучреждение. Но роды начались в дороге.

Инспекторы вызвали "скорую помощь", и сами приняли роды. Новорожденного мальчика укутали в форменную куртку. Потом маму и младенца передали врачам.