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17.01.2020 23:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве в машине ДПС родился ребенок

Текст: Сергей Бабкин

В столице младенец появился на свет в патрульной машине ДПС.

Сотрудники ДПС помогли беременной добраться до роддома в Подмосковье

Как передает РИА Новости, это произошло сегодня вечером на 26 километре Киевского шоссе. К сотрудникам ГИБДД подбежал пассажир такси и сообщил, что у жены вот-вот начнутся роды, а машина застряла в пробке. Полицейские посадили супругов в свою машину и поехали в медучреждение. Но роды начались в дороге.

Инспекторы вызвали "скорую помощь", и сами приняли роды. Новорожденного мальчика укутали в форменную куртку. Потом маму и младенца передали врачам.

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