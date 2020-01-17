В Москве завершен ремонт пяти причалов

Предприятия Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по ремонту пяти причалов, расположенных в Центральном и Юго-Восточном округах Москвы. Об этом журналистам заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

- Отремонтированы причалы "Мост Багратион", "Нагатинская набережная", "Кленовый бульвар", "Меловой" и "Печатники". В ходе работ вместо ветхого асфальтобетонного основания было установлено более 3000 кв. м гранитных плит, произведена пескоструйная очистка и расшивка гранитного покрытия, сделана замена и окраска перильных ограждений", - заявил Петр Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что проведенные работы позволили повысить безопасность и надежность объектов, улучшили внешний облик сооружений, добавили комфорта и удобства их использования.

Напомним, что на балансе ГБУ "Гормост" находятся 43 причала. Учреждение занимается эксплуатацией и ремонтом инженерных сооружений, находящихся в оперативном управлении. Всего на балансе ГБУ "Гормост" более 2000 объектов по всей Москве.