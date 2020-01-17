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17.01.2020 10:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве завершен ремонт пяти причалов

Текст: Ирина Огилько

Предприятия Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по ремонту пяти причалов, расположенных в Центральном и Юго-Восточном округах Москвы. Об этом журналистам заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

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- Отремонтированы причалы "Мост Багратион", "Нагатинская набережная", "Кленовый бульвар", "Меловой" и "Печатники". В ходе работ вместо ветхого асфальтобетонного основания было установлено более 3000 кв. м гранитных плит, произведена пескоструйная очистка и расшивка гранитного покрытия, сделана замена и окраска перильных ограждений", - заявил Петр Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что проведенные работы позволили повысить безопасность и надежность объектов, улучшили внешний облик сооружений, добавили комфорта и удобства их использования.

Напомним, что на балансе ГБУ "Гормост" находятся 43 причала. Учреждение занимается эксплуатацией и ремонтом инженерных сооружений, находящихся в оперативном управлении. Всего на балансе ГБУ "Гормост" более 2000 объектов по всей Москве.

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