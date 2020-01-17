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17.01.2020 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье задержали группировку наркоторговцев

Текст: Иван Егоров
ФСБ обезвредила в подмосковном Серпухове ОПГ, которая занималась производством и продажей синтетических наркотиков в особо крупных размерах.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, первоначально сотрудниками спецслужбы была получена информация о том, что в интернете организована продажа крупных партий наркотиков. Наркопроизводители продавали "синтетику" через нелегальные онлайн-магазины. По данным ЦОС, сотрудникам ФСБ удалось установить всех активных участников ОПГ и местонахождение лаборатории, а также задокументировать ролевое участие каждого в незаконных операциях и подтвердить системный характер продажи наркотиков.

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Как сообщили в спецслужбе по итогам оперативно-розыскных мероприятий, с поличным были задержаны пять активных участников ОПГ: трое граждан России и два гражданина Украины. Судя по кадрам оперативного видео, задержания проходили в одном из частных домов под Серпуховым. На съемке видно, как к домовладению подъезжает несколько микроавтобусов ФСБ, после чего сотрудники задерживают всех, кто там находится. Дом внутри оказался полностью переоборудованным под нарколабораторию в промышленных масштабах. Кроме того, оперативники обнаружили неподалеку и тайники с наркотиками.

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В общей сложности у наркодельцов было изъято не менее 66 кг синтетического наркотического средства мефедрон, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры. Из характерных особенностей деятельности этой организованной преступной группы в ФСБ особо отметили, что ее члены применяли повышенные меры собственной безопасности. В частности, они не разглашали даже друг другу места своего проживания и использовали законспирированные средства связи. В целом противоправная деятельность координировалась исключительно через интернет, подчеркнули в ФСБ.

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