Вице-мэр Ярославля задержан по подозрению в коррупции

Заместитель главы администрации Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев задержан по подозрению в получении взятки, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В региональных управлениях МВД, СК и администрации города информацию не комментируют. В Ярославском областном суде "РГ" сообщили, что ходатайства об избрании Бадаеву меры пресечения к ним не поступало. Сам вице-мэр отсутствует на работе, получить его комментарий пока не удалось.

Ринату Бадаеву 39 лет, в Ярославль он переехал из Переславля-Залесского, где вместе с нынешнем мэром областного центра Владимиром Волковым работал в администрации города. Должность замглавы Ярославля Бадаев занимает с января 2019 года.