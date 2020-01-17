Власти предупредили организаторов шествия 19 января об ответственности

Московские власти согласовали проведение шествия в центре города в воскресенье, 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

Согласованное число участников - 500 человек. Место проведения шествия Бульварное кольцо, от Новопушкинского сквера по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам с возложением цветов у д. 1, ул. Пречистенка. Цель - почтить память убитых адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой.

В пресс-службе напомнили организаторам и участникам шествия о необходимости придерживаться заявленной цели. В случае нарушения порядка проведения публичных мероприятий правонарушители могут быть привлечены к ответственности, установленной законом, отметили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.