Красную икру без документов бортпроводник привез с Чукотки в Самару

Более 55 килограммов лососевой икры вез в своем багаже бортпроводник одной из авиакомпаний.

При досмотре в Международном аэропорту Курумоч Самарской области выяснилось, что документов, подтверждающих качество и безопасность деликатеса, у его владельца нет, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

Как рассказал сам фигурант дела, икру он приобрел на рынке города Анадырь Чукотского автономного округа. Мужчина успешно перевез полцентнера продукта в Москву, а затем попытался доставить в Самару.

Сотрудники самарского управления Россельхознадзора изъяли весь товар и начали расследование. До его окончания груз будет на ответственном хранении.