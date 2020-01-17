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17.01.2020 06:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке прошел единый день огня

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

На Камчатке в артиллерийских подразделениях соединения морской пехоты прошел единый день огня.

Фото: Минобороны РФ
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На полигоне Радыгино военнослужащие готовили военную технику к бою. Затем стреляли для уничтожения объектов условного противника, используя как прямую наводку, так и закрытые огневые позиции.

"Командиры подразделений оценили индивидуальную подготовку, боевую слаженность и взаимодействие артиллерийских подразделений и расчетов", - сообщили в пресс-службе ВВО, добавив, что управление вели с помощью беспилотников.

Всего в тренировке задействовали более 150 военнослужащих и около 40 единиц боевых и спецмашин, в том числе самоходные гаубицы "Гвоздика" и артиллерийско-минометные установки "Нона".

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