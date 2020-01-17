В финал конкурса "Лидеры России" вышли 30 управленцев из ДФО

В финал конкурса "Лидеры России" поедут 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока, рассказал журналистам руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Итоговое испытание пройдет в Сочи. По словам Комиссарова, больше всего победителей регионального полуфинала (восемь человек) - представители Приморского края. Из Хабаровского края и Амурской области по шесть участников, пять из Сахалинской области, трое из Республики Саха (Якутия), по одному - из Камчатского края и Магаданской области. Всего в отборе приняли участие 250 человек.

В течение двух дней конкурсанты демонстрировали умение работать в команде, показали свои разработки в одном из направлений экономики или социальной работы, вместе с кураторами разрабатывали навыки ораторского мастерства.

По словам декана факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС Ильи Шебуракова, в этом году в программе была и проблемно-аналитическая деловая игра, - хорошо себя зарекомендовавший формат.