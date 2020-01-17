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17.01.2020 04:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В финал конкурса "Лидеры России" вышли 30 управленцев из ДФО

Текст: Ольга Журман

В финал конкурса "Лидеры России" поедут 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока, рассказал журналистам руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Итоговое испытание пройдет в Сочи. По словам Комиссарова, больше всего победителей регионального полуфинала (восемь человек) - представители Приморского края. Из Хабаровского края и Амурской области по шесть участников, пять из Сахалинской области, трое из Республики Саха (Якутия), по одному - из Камчатского края и Магаданской области. Всего в отборе приняли участие 250 человек.

Полуфинал конкурса "Лидеры России-2020" стартовал во Владивостоке

В течение двух дней конкурсанты демонстрировали умение работать в команде, показали свои разработки в одном из направлений экономики или социальной работы, вместе с кураторами разрабатывали навыки ораторского мастерства.

По словам декана факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС Ильи Шебуракова, в этом году в программе была и проблемно-аналитическая деловая игра, - хорошо себя зарекомендовавший формат.

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