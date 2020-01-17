Новости

В Челябинской области в составе снюсов обнаружен мышьяк 09:40
В Кузбассе неизвестный подбросил младенца на крыльцо поликлиники 09:37
В Хабаровском крае провалился под лед джип с двумя людьми 09:33
Восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов в Кирове 09:30
Мотогонщик попал в реанимацию после аварии на "Дакаре" 09:27
Вице-мэр Ярославля задержан по подозрению в коррупции 09:23
АвтоВАЗ начал выпуск "зимней" Lada Vesta 09:20
Следователи СК проводят проверку по факту беременности семиклассницы 09:17
В Прикамье СК проверит обстоятельства смерти младенца в больнице 09:05
Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли в подвале 08:54
Село в Хабаровском крае осталось без воды из-за аварии 08:50
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport для России оставили без дизеля 08:47
Дубль Кучерова не помог "Тампе-Бэй" обыграть "Миннесоту" 08:37
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных 08:34
Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир 08:30
В Приморье суд рассмотрит дело угонщиков школьного автобуса 08:10
Ковальчук обошел Буре и принес победу "Монреалю" 07:58
Пять человек пострадали при стрельбе в парикмахерской в Чикаго 07:42
Амурчанку будут судить за обман банка на четыре миллиона рублей 07:40
Овечкин отомстил хет-триком за разбитое лицо 07:37
В Приморье сыграли седьмую партию за женскую мировую шахматную корону 07:23
Немецкий регулятор поможет вывести "Северные потоки" из-под директивы ЕС 07:14
У ворот Германии: 75 лет назад Красная армия освободила Варшаву 07:00
На Камчатке прошел единый день огня 06:24
В Приамурье снежных баранов взяли под федеральную защиту 06:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
17.01.2020 09:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае провалился под лед джип с двумя людьми

Текст: Дина Непомнящая

В ночь на 17 января в 3,5 километрах от города Комсомольска-на-Амуре джип с водителем и пассажиркой провалился под лед на реке Амур. Машина ушла в воду задними колесами. Находившимся в ней людям удалось самостоятельно выбраться из авто и вызвать спасателей.

Фото: youtube.com/Владивосток. Обзоры, путешествия, отзывы, места.
Сразу 20 машин ушли под лед во Владивостоке

По телефону звонила девушка. Она помогла сотрудникам МЧС определить место, где произошло ЧП, и туда немедленно выехала дежурная смена Хабаровского отряда.

"Спасатели быстро обнаружили автомобиль. Рядом была еще одна машина, как выяснилось, водитель вызвал знакомых, те пытались вытащить джип, но тщетно", - сообщила представитель ДВРПСО МЧС Елена Чувашова.

Помощь медиков никому из участников происшествия не потребовалась. С ними провели беседу и напомнили, что выход и выезд на лед в запрещенных местах опасен для жизни. После этого девушку доставили домой. Водитель предпочел уехать со своими знакомыми.

Справка "РГ"

Это не первое подобное ЧП на льду за нынешнюю зиму. 13 декабря в Хабаровске в районе Воронежа-3 в воду провалилась "Нива". 5 января около 30 автомобилей рыбаков ушли под лед в районе острова Русский во Владивостоке. В обоих случаях люди не пострадали.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Минобороны РФ рассекретило данные о Варшавском восстании 1944 года
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
На Украине обсудят разблокировку интернет-ресурсов из России
Овечкин отомстил хет-триком за разбитое лицо