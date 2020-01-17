В Хабаровском крае провалился под лед джип с двумя людьми

В ночь на 17 января в 3,5 километрах от города Комсомольска-на-Амуре джип с водителем и пассажиркой провалился под лед на реке Амур. Машина ушла в воду задними колесами. Находившимся в ней людям удалось самостоятельно выбраться из авто и вызвать спасателей.

По телефону звонила девушка. Она помогла сотрудникам МЧС определить место, где произошло ЧП, и туда немедленно выехала дежурная смена Хабаровского отряда.

"Спасатели быстро обнаружили автомобиль. Рядом была еще одна машина, как выяснилось, водитель вызвал знакомых, те пытались вытащить джип, но тщетно", - сообщила представитель ДВРПСО МЧС Елена Чувашова.

Помощь медиков никому из участников происшествия не потребовалась. С ними провели беседу и напомнили, что выход и выезд на лед в запрещенных местах опасен для жизни. После этого девушку доставили домой. Водитель предпочел уехать со своими знакомыми.

Справка "РГ"

Это не первое подобное ЧП на льду за нынешнюю зиму. 13 декабря в Хабаровске в районе Воронежа-3 в воду провалилась "Нива". 5 января около 30 автомобилей рыбаков ушли под лед в районе острова Русский во Владивостоке. В обоих случаях люди не пострадали.